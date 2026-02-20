V semifinále prehrali o milimeter, ale nevzdali to. Slováci majú bronz v halovej lukostreľbe

Slovensko sa teší z bronzovej medaily na ME v halovej lukostreľbe v bulharskom Plovdive.
Ondrej Kašša
Redaktor športovej redakcie
2 min. čítania
ME v halovej lukostreľbe
Slovenská výprava na majstrovstvách Európy v halovej lukostreľbe v Plovdive. Foto: Slovenský lukostrelecký zväz
Bulharsko Lukostreľba Lukostreľba z lokality Bulharsko

Presne namierili a je z toho bronz. Slovenskí reprezentanti Adela Tollarovičová a Oliver Soták získali v bulharskom Plovdive bronzovú medailu v olympijskom luku.

Je to nová súťaž dvojčlenných miešaných družstiev vo vekovej kategórii do 21 rokov na majstrovstvách Európy dospelých a juniorov v halovej lukostreľbe.

V semifinále proti pôvodom ruskému družstvu AIN 1 v zložení Kristina Jelšinová a Ignatij Jegorov ešte len 15-ročná Tollarovičová (LK Suchá nad Parnou) a jej rovesník Soták (TJ Slávia UVLF Košice – LO) prehrali tesne až v rozstrele – 4:5. Vo štvrtom sete boli jediný bodík od remízy, ktorá by znamenala ich postup do finále…

Zdolali Ukrajincov

Slováci okamžite striasli zo seba sklamanie, nanovo sa koncentrovali a už po niekoľkých minútach prekonali v zápase o konečné tretie miesto najvyššie nasadených Ukrajincov Olhu Čebotarenkovú a Romana Rubana 5:3.

Bronz v podaní Tollarovičovej a Sotáka je historicky tretia medaila pre Slovensko na halovom kontinentálnom šampionáte dospelých a juniorov.

Vlani dvakrát striebro

Minulý rok v tureckom Samsune obsadil Jozef Bošanský druhé miesto v kladkovom luku mužov a Denisa Hurban Baránková, Elena Bendíková a Kristína Drusková takisto dobyli striebro v súťaži ženských tímov v olympijskom luku.

Prehrali o milimeter

„Semifinálový rozstrel sme prehrali o milimeter, ale aj tak sme sa nevzdali. Tešili sme sa, že môžeme ísť aspoň do súboja o bronzovú medailu. Asi najťažšie bolo vzchopiť sa a navodiť si pozitívnu energiu na súboj s ukrajinskými nasadenými jednotkami. Posledný set nám síce trochu nevyšiel, napokon to však stačilo na úspech,“ uviedla Tollarovičová podľa webu Slovenského lukostreleckého zväzu.

„Obaja sme dnes strieľali veľmi dobre, išlo nám to. Mrzí ma, že nám finále utieklo o veľmi malý kúsok, ale vyvažuje to spokojnosť s konečným umiestnením. Cítili sme podporu od našich reprezentačných kolegov, veľmi nám to pomohlo a ďakujeme im,“ skonštatoval Soták.

Viac k osobe: Adela TollarovičováJozef BošanskýOliver Soták
Okruhy tém: Bronzová medaila Lukostreľba
Máte tip na článok? Napíšte nám TU
Nahlásiť problém

Najnovšie na SITA.sk