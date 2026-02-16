Od prázdnej peňaženky k olympijskej medaile. Príbeh Minkkinenovej, ktorý dojme celý športový svet - FOTO

>>> Všetky aktuálne správy zo ZOH 2026
Keď v talianskej Anterselve v nedeľu popoludní zazneli posledné výstrely ženských stíhacích pretekov v biatlone, v malej fínskej dedine Joutsa prepukla eufória. Miestni obyvatelia, ktorí sledovali preteky v tamojšej škole, z ktorej sa počas ZOH 2026 stala provizórna fanzóna, vypukli obrovské oslavy, keď ich rodáčka Suvi Minkkinenová prepísala históriu a vybojovala olympijský bronz.
„Atmosféra bola úplne neuveriteľná. Každý výstrel, ktorý padol, sme oslavovali. Kričali sme a povzbudzovali počas celého posledného úseku,“ spomínal dojatý jej dlhoročný podporovateľ Marko Hartonen.
Zháňala 15-tisíc eur na kemp
Dnes 31-ročná biatlonistka však nemala cestu na vrchol vydláždenú istotou ani peniazmi. Práve naopak. Keď sa pred takmer desiatimi rokmi ich spolupráca začínala, realita bola tvrdá. „Kohútiky boli priškrtené a ak by sa financie nedali aspoň trochu do poriadku, nevyzeralo by to dobre,“ priznal Hartonen podľa webu yle.fi. Minkkinenová mala talent aj odhodlanie, no bez financií sa jej sen o vrcholovom biatlone rozplýval. „Zapojil som sa do zháňania peňazí, aby Suvi mohla robiť tento šport tak veľmi, ako chce,“ dodal.
Roky driny neprinášali okamžitú slávu. Po debute vo Svetovom pohári v sezóne 2017/2018 prichádzali preteky bez výraznejšieho úspechu. Pódium zostávalo vzdialené, medaila len snom. Ešte pred dvoma rokmi musela zháňať 15-tisíc eur, aby si mohla dovoliť dlhší vysokohorský tréningový kemp vo francúzskych Alpách. Risk sa však vyplatil. Postupne prišli prvé veľké výsledky, premiérové pódiové umiestnenie aj bronz z majstrovstiev sveta. A teraz olympijský kov – odmena nielen finančná, ale najmä morálna.
Pre Hartonena je tento moment vyvrcholením desaťročnej cesty. „Nedá sa to úplne pochopiť, keď sa obzriem späť na tie roky,“ povedal úprimne. „Suvi toto sledovala celý čas. Som nesmierne šťastný a rád za ňu a za celú jej kariéru, ktorú som mal desať rokov možnosť sledovať zblízka.“
Obrovský tlak
Do olympiády vstupovala Minkkinenová ako jedna z najväčších fínskych nádejí. Tlak bol obrovský. „Aj keď je Suvi veselá, uvoľnená a pokojná, myslím si, že niekde vzadu v hlave mala aj trochu tlaku,“ zamyslel sa Hartonen. „Tlak tam určite bol, ale zvládla ho vzhľadom na všetky okolnosti veľmi dobre. Bol by zázrak, keby športovec necítil tlak, keď vie, že je favoritom na medailu.“ V rozhodujúcej stíhačke však strieľala bezchybne – a práve dokonalá streľba ju vystrelila na vysnívané pódium.
Vittozziová v stíhačke skompletizovala svoju medailovú zbierku, zo Sloveniek bola najlepšia Bátovská Fialková
Pre malú obec Joutsa je to „obrovská vec“, ako hovorí Hartonen. Telefóny mu vraj neustále vibrujú správami z každej strany. Dievča, ktoré kedysi bojovalo o každé euro na tréning, dnes inšpiruje celú krajinu. Príbeh Suvi Minkkinenovej je dôkazom, že aj z prázdnej peňaženky môže viesť cesta na olympijský vrchol – ak sa k talentu pridá vytrvalosť, odvaha riskovať a ľudia, ktorí veria, aj keď sa zdá, že „z toho nič nebude“.