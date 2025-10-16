V šatni oslavovali postup do baráže o MS. Hráči Burkiny Faso sa tam však nedostali, vysvetlenie žiada aj prezident - VIDEO

Kvalifikácia o postup na majstrovstvá sveta vo futbale v roku 2026 v Severnej Amerike prináša krásne, ale aj smutné príbehy. Zatiaľ čo sa niektorí tešia, iným ostali oči len pre plač.
Hráči Burkiny Faso patria medzi tých smoliarov. Posledný duel odohrali 12. októbra, keď doma zvíťazili 3:1 nad Etiópiou a v šatni oslavovali postup do baráže. V skupine A skončili na druhom mieste za prvým Egyptom, ktorý sa na šampionát dostal priamo.
Z deviatich skupín sa mohli do baráže dostať len najlepšie štyri mužstvá z druhých priečok. Nerátali sa tam však zápasy s posledným tímom v jednotlivých skupinách. A to sa stalo osudným pre Burkina Faso.
Bude ich kritizovať
Tridsaťdvaročný obranca tohto afrického štátu Steve Yago vyjadril svoje veľké sklamanie na sociálnej sieti, keď sa dozvedel, že poslednú postupovú pozíciu v baráži získala Nigéria pre lepšie skóre.
„Úprimne, je to divné – vyhráte zápasy proti najslabšiemu tímu vo vašej skupine a napriek tomu je pred vami Nigéria, ktorá nezdolala ani Zimbabwe, posledný tím vo svojej skupine. Zdá sa, že zdolať najslabší tím je príliš konvenčné. Ďakujem, CAF a FIFA! Moja kariéra sa chýli ku koncu, čoskoro sa začnem venovať štúdiu systému, aby som vás mohol poriadne skritizovať,“ uviedol.
V reakcii spomenul Africkú futbalovú konfederáciu (CAF) a Medzinárodnú futbalovú federáciu (FIFA).
🇧🇫 Burkina Faso beat Ethiopia 3-1 and celebrated in the dressing room, thinking they were through as one of the best 2nd-placed teams.
But heartbreak struck because they missed out, conceding 7 goals compared to Nigeria’s 6.#WCQ#AfricaQualifiers#SuperEaglespic.twitter.com/qDe81OUabF
— Micky Jnr (@MickyJnr__) October 14, 2025
Zúri aj hlava štátu
Nigéria zvládla svoj posledný duel 4:0 proti Beninu a o chlp prenikla do baráže vďaka skóre 13:6. Burkina Faso ho mala 13:7, čo jej zničilo sen o severoamerickom dobrodružstve.
V tejto súvislosti vyjadril svoj hnev a nepochopenie aj prezident krajiny Ibrahim Traoré, ktorý požiadal CAF o podrobné vysvetlenie poradia štyroch najlepších druhých tímov afrických skupín.
Tam sa dostali Gabon, Demokratická republika Kongo, Kamerun a spomínaná Nigéria. Celkový víťaz sa dostane do interkontinentálnej baráže, kde sa spozná ďalší postupujúci na MS v roku 2026.