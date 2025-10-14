Obert mal čo oslavovať. Strelil prvý gól v reprezentácii a zároveň päťstý gól Slovenska

Po bezgólovom prvom polčase to v Trnave vyzeralo na možné komplikácie, ale dva góly po zmene strán to zachránili.
Adam Obert a Ivan Schranz strelili góly v rozpätí 17 minút a zabezpečili Slovensku víťazstvo nad Luxemburskom a zároveň ďalšie tri body do tabuľky kvalifikácie o postup na MS 2026.
Prvý aj päťstý
Slováci sa s 9 bodmi na konte opäť priblížili k americkým brehom alebo minimálne k marcovej baráži o účasť na MS 2026 v Severnej Amerike a Mexiku. Gól Adama Oberta z 55. minúty bol z viacerých pohľadov špecifický.
Bol jeho prvý v A-tíme Slovenska a zároveň päťstý pre slovenskú reprezentáciu v celej jej histórii. Dvadsaťriročný obranca talianskeho Cagliari ho strelil svojou slabšou pravou nohou. Prekonal ním svojho starého otca, bývalého hráča Slovana aj ČH Bratislava Jozefa Oberta, ktorý v reprezentácii Československa neskóroval.
Iná schéma, ale vyšla
„Gól v reprezentácii, to sú krásne pocity. Najmä ak je prvý! Nacvičovali sme nejaké schémy. Nebola to úplne tá, ako sme chceli, pretože lopta mala ísť na Šula Haraslína. Ja som tam pribehol, pretože som si myslel, že to je druhá schéma. Nakoniec môžem povedať, že som rád, že som tam bol a že to padlo do bránky. Ani som to nevidel, ale chalani začali oslavovať,“opísal gólový moment Adam Obert, cituje ho denník Šport.
Ešte dvakrát
Slovákom zostáva do konca kvalifikácie odohrať dva zápasy. Doma proti Severným Írom (14. 11.) a u favorita v Nemecku (17. 11.).
Ak v oboch zvíťazia, postúpia na MS 2026 priamo z prvého miesta v A-skupine. Ak skončia Slováci druhí, pokračujú do dvojzápasového play-off. Minimálne druhú požiadavku by mohli splniť, pokiaľ doma v Košiciach nezaváhajú proti Severnému Írsku. Aj preto je dôležité, že dvakrát zdolali Luxembursko. Oba zápasy však boli náročné, aj odvetný v Trnave.
Zlepšili hru s loptou
„Prvý polčas nebol ideálny. Bol ťažký, komplikovaný. Pred druhým sme si povedali, čo treba zlepšiť a už to bolo lepšie. Povedali sme si, že predovšetkým musíme mať hlavu stále hore. Zlepšili sme hru s loptou a veci, ktoré by na Luxembursko mohli fungovať – presing, nejaké nábehy a podobne… Po prvom góle nás fanúšikovia zobudili, dali nám väčšiu silu. Potom sme dali druhý gól a už to išlo samo,“ dodal Obert.