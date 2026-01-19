V Rusku odsúdili na päť rokov občana USA za nelegálnu prepravu zbraní. Na palube jeho jachty našli pušku

Ruské justičné orgány odsúdili amerického občana na päť rokov väzenia za nelegálnu prepravu zbraní na územie Ruskej federácie.
„Občan USA bol uznaný vinným z nelegálnej prepravy a prechovávania strelných zbraní,“ informoval v pondelok regionálny ruský súd bez toho, aby špecifikoval, kedy k odsúdeniu došlo. Podľa vyhlásenia súdu sa na jeho jachte po zakotvení v Soči v júni minulého roka našla puška.
Úrady, ktoré odsúdeného identifikovali ako Charlesa Waynea Zimmermana, uviedli, že muž „vinu v plnom rozsahu priznal“ a jeho odvolanie proti rozsudku bolo zamietnuté. Odsúdený podľa nich tvrdil, že sa na internete zoznámil s ruskou ženou a rozhodol sa ju navštíviť, pričom nevedel, že počas kotvenia v Rusku nesmie mať na palube zbraň.
V septembri 2024 vyhlásila americká pobrežná stráž pátranie po 57-ročnom mužovi rovnakého mena, ktorý podľa nej vyplával z mesta Fort Macon v Severnej Karolíne a smeroval na Nový Zéland. Naposledy sa ozval 23. júla 2024 a rodine oznámil, že mieri do Stredozemného mora.
Ruské úrady zadržiavajú desiatky občanov západných krajín, najmä po začatí vojny na Ukrajine v roku 2022. Mnohých z nich neskôr prepustia v rámci výmeny väzňov. Washington dlhodobo obviňuje Moskvu z účelového väznenia Američanov, aby ich mohla vymieňať za ruských tajných agentov držaných v zahraničí.