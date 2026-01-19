V Rusku odsúdili na päť rokov občana USA za nelegálnu prepravu zbraní. Na palube jeho jachty našli pušku

Podľa súdu tvrdil, že sa na internete zoznámil s ruskou ženou a rozhodol sa ju navštíviť, pričom nevedel, že počas kotvenia v Rusku nesmie mať na palube zbraň.
Tomáš Donoval
Redaktor zahraničnej redakcie
1 min. čítania
puška
Foto: Ilustračné, www.gettyimages.com
Rusko Iné správy Iné správy z lokality Rusko

Ruské justičné orgány odsúdili amerického občana na päť rokov väzenia za nelegálnu prepravu zbraní na územie Ruskej federácie.

„Občan USA bol uznaný vinným z nelegálnej prepravy a prechovávania strelných zbraní,“ informoval v pondelok regionálny ruský súd bez toho, aby špecifikoval, kedy k odsúdeniu došlo. Podľa vyhlásenia súdu sa na jeho jachte po zakotvení v Soči v júni minulého roka našla puška.

Úrady, ktoré odsúdeného identifikovali ako Charlesa Waynea Zimmermana, uviedli, že muž „vinu v plnom rozsahu priznal“ a jeho odvolanie proti rozsudku bolo zamietnuté. Odsúdený podľa nich tvrdil, že sa na internete zoznámil s ruskou ženou a rozhodol sa ju navštíviť, pričom nevedel, že počas kotvenia v Rusku nesmie mať na palube zbraň.

V septembri 2024 vyhlásila americká pobrežná stráž pátranie po 57-ročnom mužovi rovnakého mena, ktorý podľa nej vyplával z mesta Fort Macon v Severnej Karolíne a smeroval na Nový Zéland. Naposledy sa ozval 23. júla 2024 a rodine oznámil, že mieri do Stredozemného mora.

Ruské úrady zadržiavajú desiatky občanov západných krajín, najmä po začatí vojny na Ukrajine v roku 2022. Mnohých z nich neskôr prepustia v rámci výmeny väzňov. Washington dlhodobo obviňuje Moskvu z účelového väznenia Američanov, aby ich mohla vymieňať za ruských tajných agentov držaných v zahraničí.

Okruhy tém: Ruský súd
Máte tip na článok? Napíšte nám TU
Nahlásiť problém

Najnovšie na SITA.sk