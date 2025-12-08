V ruskej armáde mŕtvych fiktívne registrujú ako dezertérov

Táto prax údajne úplne ničí zvyšky dôvery medzi vojakmi.
Russia Ukraine
Na tomto obrázku, vytvorenom z videa a poskytnutom tlačovou službou ruského ministerstva obrany vo štvrtok 6. novembra 2025, ruskí vojaci strieľajú na samohybnom raketovom systéme Tornado-G smerom na ukrajinské pozície na nezverejnenom mieste na Ukrajine. Foto: Russian Defense Ministry Press Service via AP
Velenie ruských ozbrojených síl v pokrovskom smere na východe Ukrajiny skrýva skutočné straty a mŕtvych eviduje ako dezertérov. Referuje o tom web Espreso TV s odvolaním sa na partizánske hnutie Ateš.

Ruská armáda už vytvorila samostatné zoznamy, kde sú uvedené stovky priezvisk, pričom zabitých prezentuje ako tých, ktorí utiekli. Táto schéma sa uplatňuje na tých, ktorí zmizli počas chaotického útoku na mesto, a na tých, ktorí boli „zlikvidovaní“. Hnutie Ateš tvrdí, že za posledný rok počet fiktívnych dezertérov výrazne vzrástol.

Táto prax údajne úplne ničí zvyšky dôvery medzi vojakmi. Tí totiž chápu, že ich môžu kedykoľvek „odpísať“ ako dezertérov, aj keď zomrú v boji. To spôsobuje strach, agresiu a rýchly pokles morálky v ruskej armáde.

