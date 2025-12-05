Grynkewich odmietol obavy viacerých európskych lídrov, Európa si poradí aj s menším počtom amerických vojakov

Niektorí európski lídri sa sťahovania amerických síl z Európy obávajú.
Alexus Grynkewich
Alexus Grynkewich, vrchný veliteľ spojeneckých síl NATO v Európe.
Nižší počet amerických vojakov v Európe nezaťaží obranu kontinentu, povedal vrchný veliteľ spojeneckých síl NATO v Európe generál Alexus Grynkewich, čím odmietol obavy viacerých európskych lídrov týkajúce sa záväzku USA voči Aliancii, napísal portál POLITICO.

„Som presvedčený o schopnostiach“ Európy a Kanady, povedal štvorhviezdičkový americký generál s tým, že NATO „je schopné čeliť akejkoľvek kríze alebo nepredvídanej udalosti.“

Grynkewichove vyjadrenia prichádzajú v čase stupňujúcich sa obáv z očakávaného čiastočného sťahovania amerických vojsk z Európy v dôsledku pripravovanej obrannej stratégie prezidenta Donalda Trumpa. Takzvané preskúmanie pozície by malo zahŕňať presun amerických síl z Európy do indo-tichomorského regiónu.

Sťahovanie sa začalo

Tento pohyb sa už začal, keď sa Spojené štáty v novembri rozhodli, že stiahnu z Rumunska 800 svojich vojakov. Bukurešť toto rozhodnutie kritizovala a vyzvala Washington, aby ho zrušil. Obavy zo zníženia počtu 85-tisíc amerických vojakov v Európe tiež odrážajú širšiu diskusiu o záväzku Washingtonu voči NATO pod Trumpovým vedením.

Európski lídri sa v súkromí obávajú Trumpom podporovaného úsilia o ukončenie vojny na Ukrajine, ktoré niektorí vnímajú ako momentálne prospešné pre Rusko. Francúzsky prezident Emmanuel Macron údajne v uniknutom telefonickom rozhovore varoval, že USA by sa mohli chystať Ukrajinu „zradiť“ .

Európa je znepokojená

Tento búrlivý vzťah sa opäť prejavil tento týždeň po tom, čo americký minister zahraničných vecí Marco Rubio neprišiel na stretnutie ministrov zahraničných vecí NATO – čo sa od založenia Aliancie v roku 1949 takmer nikdy nestalo.

Medzitým jeho zástupca na neverejnom stretnutí pokarhal spojencov za to, že uprednostňujú vlastný zbrojársky priemysel namiesto toho, aby naďalej míňali peniaze na americké vybavenie.

Takmer dve tretiny európskych obranných výdavkov pritom smerujú do USA, čo sa však EÚ usiluje zmeniť programami zameranými na podporu miestnej výroby.

Budú testovať NATO

Znepokojenie Európy ohľadom spoľahlivosti jej spojenectva s USA prichádza v čase, keď sa blíži štvrté výročie vpádu ruských vojsk na Ukrajinu, pričom európske tajné služby varujú, že Rusko je pripravené zaútočiť na členský štát NATO do konca desaťročia a hybridné útoky spojené s Ruskom sa stupňujú na celom kontinente.

Šéf Kremľa sa tento týždeň nechal počuť, že je na vojnu s Európou „pripravený“, čo nepriamo potvrdil aj Grynkewich, keď povedal, že má „obavy“, že Rusko by v „blízkej budúcnosti“ mohlo otestovať kolektívnu obranu NATO.

Hra na dilemy

Skutočným problémom“ sú v súčasnosti Ruské hybridné útoky, povedal Grynkewich a zopakoval výzvu viacerých európskych lídrov, aby sa na hybridné aktivity Moskvy reagovalo ráznejšie.

„Aj my uvažujeme o proaktívnom prístupe,“ povedal generál, no ďalšie podrobnosti poskytnúť odmietol. „Ak sa Rusko rozhodlo stavať pred dilemy nás, tak možno existujú spôsoby, ako by sme mohli stavať pred dilemy my ich,“ dodal najvyšší veliteľ spojeneckých síl v Európe Alexus Grynkewich.

