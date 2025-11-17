V Rumunsku evakuovali dedinu pre ruský útok na ukrajinský dunajský prístav

Rumunské úrady v pondelok oznámili, že evakuujú dedinu neďaleko ukrajinských hraníc po tom, ako útok ruského dronu na dunajský riečny prístav na juhu Ukrajiny podpálil loď prevážajúcu skvapalnený plyn.
Vzhľadom na „blízkosť lode k rumunskému územiu a povahu jej nákladu“ úrady nariadili evakuáciu dediny Plauru, ktorá sa nachádza na rumunskej strane Dunaja pri ukrajinskom prístavnom meste Izmail. Cestnú a lodnú dopravu v oblasti zastavili.
V piatok rumunské ministerstvo zahraničných vecí uviedlo, že si predvolalo ruského veľvyslanca po tom, ako sa v noci na 11. novembra na rumunské územie zrútili úlomky dronu. „Boli mu predložené hmatateľné, rozsiahle a pevné dôkazy o narušení rumunského vzdušného priestoru bezpilotným lietadlom patriacim ruským ozbrojeným silám,“ uviedol rumunský rezort zahraničia v tlačovej správe.
Ruské veľvyslanectvo v Bukurešti na komunikačnej platforme Telegram označilo predvolanie za „teatrálnu udalosť“.