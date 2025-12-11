V reakcii na masové protikorupčné protesty odstupuje bulharská vláda

Bulharský premiér Rosen Žeľazkov oznámil vo štvrtok demisiu svojej vlády v reakcii na rozsiahle protikorupčné protesty. Žeľazkov pôsobil vo funkcii predsedu vlády necelý rok.
Mali hlasovať o nedôvere
Želiazkovovo oznámenie prišlo tesne pred hlasovaním v parlamente o návrhu na vyslovenie nedôvery vláde, ktorý podala opozícia. Desaťtisíce ľudí v celom Bulharsku vyšli v stredu do ulíc, aby tak vyjadrili svoj nesúhlas s politikou vlády a rozsiahlou korupciou, ktorá preniká všetkými vrstvami bulharskej spoločnosti.
Maskovanie korupcie
Najnovšie demonštrácie vyvolal návrh rozpočtu na rok 2026, ktorý protestujúci označili za pokus zamaskovať korupciu. Vláda minulý týždeň rozpočet stiahla, ale hnev pretrváva. „Vláda dnes rezignuje,“ povedal bulharský premiér Rosen Žeľazkov na tlačovej besede po stretnutí lídrov vládnucich strán.
„Ľudia všetkých vekových kategórií, etnických skupín a náboženstiev sa vyslovili za rezignáciu. Preto treba túto občiansku energiu podporovať a povzbudzovať,“ dodal odstupujúci bulharský premiér.