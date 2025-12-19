V Rabate sa začne Africký pohár národov, domáce Maroko má veľké očakávania

Počas najbližšieho víkendu sa v Maroku začne Africký pohár národov, takmer mesačný kontinentálny turnaj. A práve domáci Maročania sú považovaní za jedného z favoritov na zisk trofeje, aj keď čelia neistote ohľadom zdravotného stavu hviezdneho kapitána Achrafa Hakimiho. Turnaj, ktorý potrvá do 18. januára, je zaradený do preplneného futbalového kalendára, čo komplikuje jeho priebeh.
Hlavnou témou pred začiatkom turnaja je nielen zotavenie Hakimiho po zranení členka zo zápasu Paríža Saint-Germain v Lige majstrov, ale aj otázka budúcnosti egyptského ikonického útočníka Mohameda Salaha, ktorý by rád dotiahol na africký futbalový trón výber Egypta.
Turnaj sa neuskutoční v pôvodnom termíne kvôli rôznym okolnostiam, ako sú nárazové počasie v západnej Afrike, pandémia, konflikty a zdravotné hrozby.
Problémy s hľadaním termínu
Konfederácia afrického futbalu (CAF) posunula termín kvôli rozšíreným majstrovstvám sveta klubov, ktoré sa konali v júni a júli. Turnaj nemohli posunúť o rok, keďže v júni 2026 sa začnú majstrovstvá sveta a nie je ho možné organizovať počas januára a februára kvôli novému formátu európskej Ligy majstrov.
Maroko, ktoré sa dostalo až semifinále MS 2022 a v rebríčku FIFA je ako najlepší africký tím na 11. mieste, otvorí súťaž zápasom proti Komorským ostrovom. Rovnaký štadión v Rabate bude 18. januára 2026 aj dejiskom finále. Maroko túži dosiahnuť prvý titul na tomto turnaji od roku 1976.
Dejiská MS 2030
Spomenutý Hakimi nenastúpil od začiatku novembra, pričom rozpis jednotlivých súťaží ovplyvnil prípravu takmer každého tímu. Okrem štadióna v Rabate budú zápasy hostiť aj mestá Tangier, Casablanca, Marrákeš, Agadir a Fez. Uvedené lokality ašpirujú aj na to, aby v roku 2030 hostili súboje MS, ktoré Maroko spoluorganizuje so Španielskom a Portugalskom.
Ďalšími favoritmi sú aktuálni šampióni z Pobrežia Slonoviny, ale aj Senegal, Nigéria či Alžírsko s hviezdnym kapitánom Riyadom Mahrezom. Tím Nigérie, ktorý plánuje odčiniť neúspech na svetovom šampionáte, povedú na ihrisku Ademola Lookman a Victor Osimhen.
Vyjde to konečne Salahovi?
Na Mohameda Salaha, ktorý sa nikdy nestal majstrom Afriky, ale je rešpektovanou postavou so snahou získať titul pre Egypt, môže mať vplyv situácia v jeho klube FC Liverpool. Maroko a iné severoafrické tímy sa pokúsia nadviazať na úspechy, ktoré dosiahli v ostatných rokoch, keď hostiteľské krajiny ako Pobrežie Slonoviny, Alžírsko či Egypt vyhrali turnaj.
V súčasnosti sú futbalové majstrovstvá Afriky výnimočne komplikované z dôvodu harmonogramov európskych klubov, ktoré majú počas decembra krátku prestávku, okrem najnáročnejšej anglickej Premier League, kde hráči prítomní na turnaji môžu vynechať viacero kľúčových zápasov.