FIFA dá klubom týždeň navyše pred uvoľnením hráčov na Africký pohár národov

Futbalisti Mohamed Salah, Bryan Mbeumo či Achraf Hakimi budú môcť zostať vo svojich kluboch o týždeň dlhšie – až do 15. decembra – predtým, než sa pripoja k národným tímom pred blížiacim sa Africkým pohárom národov.
Medzinárodná futbalová federácia (FIFA) rozhodla, že európske veľkokluby vrátane FC Liverpool, Manchesteru United či Paríža Saint-Germain prídu o svoje hviezdy na päť týždňov pre turnaj v Maroku, ktorý sa koná od 21. decembra do 18. januára. Obávali sa však ešte dlhšej absencie, no FIFA nakoniec pristúpila k zmene pravidiel a o týždeň posunula povinný termín uvoľnenia hráčov.
Rozhodnutie prišlo po „plodných konzultáciách vedených FIFA s kľúčovými zainteresovanými stranami a vďaka duchu solidarity, ktorý preukázala africká strana s cieľom znížiť dopady na rôzne situácie,“ uviedla FIFA vo vyhlásení s odkazom na organizátorov turnaja – Africkú futbalovú konfederáciu (CAF).
Zásah do prípravy
Tréner Mali Tom Saintfiet rozhodnutie ostro kritizoval. „Je to katastrofálne. Každý v Európe si myslí, že africký futbal nie je dôležitý. Je to prejav neúcty a som nahnevaný,“ povedal pre AFP.
Kouč Komor Stefano Cusin označil neskoré rozhodnutie za rušivé z hľadiska prípravy. „Rezervovali sme hotely a tréningové plochy, letenky a dokonca sme zorganizovali prípravný zápas, ktorý už nemôžeme odohrať,“ uviedol.
Pred zmenou pravidiel by hráči museli nastúpiť na reprezentačné povinnosti už 8. decembra, čo by znamenalo, že viaceré kluby Premier League by prišli o kľúčových futbalistov až na osem ligových duelov.
Kvarteto veľkých favoritov
Turnaj prichádza v nevhodnom čase napríklad pre Sunderland či Wolverhampton, ktorí môžu prísť až o sedem, respektíve päť hráčov. Liverpool bude bez Salaha, Manchester City bez Omara Marmousha a Rayana Aït-Nouriho, Manchester United bez Mbeuma, Amada Dialla a Noussaira Mazraouiho.
Francúzsky a európsky šampión PSG príde o Hakimiho, úradujúceho najlepšieho afrického futbalistu, ale ďalších európskych gigantov ako Real Madrid, FC Barcelona, AC Miláno a Juventus Turín sa Africký pohár národov vôbec nedotkne.
Medzi favoritov turnaja patria Maroko, Egypt, Alžírsko a Senegal.