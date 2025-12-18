V prípade smrteľnej nehody na D1 pri Trenčíne nastal obrat, polícia ju vyšetruje ako vraždu

Vyšetrovateľ odboru kriminálnej polície Krajského riaditeľstva PZ v Trenčíne si prevzal prípad tragickej nehody, ku ktorej prišlo v utorok 16. decembra na diaľnici D1 v katastrálnom území Zamarovce v okrese Trenčín.
Ako informovala trenčianska krajská policajná hovorkyňa Petra Klenková, počas dôsledného vyšetrovania boli zistené nové skutočnosti, ktoré viedli k tomu, že vyšetrovateľ vo veci začal trestné stíhanie za obzvlášť závažný zločin vraždy. Polícia sa týmto prípadom aj naďalej intenzívne zaoberá a vykonáva všetky potrebné procesné úkony smerujúce k riadnemu objasneniu skutku.
Tragická nehoda na diaľnici D1 pri Trenčíne si vyžiadala dve obete – FOTO
Dve osoby prišli o život pri čelnej zrážke osobného auta Renault Thalia a nákladného vozidla Scania v utorok krátko po polnoci na diaľnici D1 pri Trenčíne v smere na Žilinu. Vodička Renaultu sa z doposiaľ nezistených príčin dostala do protismernej časti vozovky, kde došlo k zrážke.
„52-ročná vodička a jej 61-ročný spolujazdec utrpeli pri nehode vážne zranenia, ktorým, žiaľ, na mieste podľahli. 61-ročný vodič kamióna neutrpel žiadne zranenia. Bol podrobený dychovej skúške, ktorá skončila s negatívnym výsledkom,“ informovala v utorok o udalosti hovorkyňa Petra Klenková. Privolaný bol aj znalec z odboru cestná doprava.