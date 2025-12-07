Seniorka za volantom riešila padajúce veci v aute, skončila v rybníku

Na breh sa dostala s pomocou svedka nehody, auto sa potom potopilo až po strechu.
SITA Slovenská tlačová agentúra
SITA Slovenská tlačová agentúra
1 min. čítania
Foto: Ilustračné, SITA/AP
Česko Aktuálne správy Aktuálne správy z lokality Česko

Do rybníka v dedine Pšov v českom okrese Karlove Vary zišla v sobotu dopoludnia šesťdesiatšesťročná vodička. Nezranená seniorka sa s pomocou svedka nehody dostala na breh. Jej Dacia sa však potom potopila až po strechu. Informuje o tom web Novinky.cz.

Údajne sa počas jazdy otočila dozadu na padajúce veci a následne zišla do rybníka,“ povedala pre Novinky policajná hovorkyňa Kateřina Pešková. „Nehoda sa našťastie obišla bez zranenia. Orientačná dychová skúška na alkohol vyšla negatívne,“ doplnila Pešková.

Na mieste zasahovali dve jednotky hasičov. „Vozidlo vytiahli z vody a sorbentom zachytávali uniknuté prevádzkové kvapaliny,“ uviedol hovorca hasičov Martin Kasal.

Okruhy tém: Karlovy Vary
Máte tip na článok? Napíšte nám TU
Nahlásiť problém

Najnovšie na SITA.sk