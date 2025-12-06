V Prievidzi došlo k smrteľnej zrážke na priechode, 60-ročná vodička zrazila chodkyňu – FOTO

V piatok popoludní došlo v Prievidzi k tragickej dopravnej nehode. Ako informovala hovorkyňa trenčianskej krajskej políciePetra Klenková, 60-ročná vodička Volkswagenu Golf z doposiaľ nezistených príčin zrazila na priechode pre chodcov 82-ročnú chodkyňu, ktorá utrpela zranenia, ktorým na mieste podľahla. Na mieste zasahovali všetky záchranné zložky, ako aj znalec z odboru cestnej dopravy.
„Vodička osobného motorového vozidla bola podrobená dychovej skúške, ktorá skončila s negatívnym výsledkom. Presné príčiny, miera zavinenia a ďalšie okolnosti dopravnej nehody sú predmetom ďalšieho vyšetrovania,“ uviedla Klenková. Vyšetrovateľ odboru kriminálnej polície Okresného riaditeľstva Policajného zboru Prievidza začal v súvislosti s udalosťou trestné stíhanie vo veci prečinu usmrtenia.