Lavína v Nízkych Tatrách si vyžiadala prvú obeť, muža našli pomocou mobilného telefónu - FOTO

Prvá tohtoročná lavínová nehoda v horách mala tragický koniec, o život v Nízkych Tatrách prišiel vo štvrtok 48-ročný turista. Informovala o tom v piatok Horská záchranná služba (HZS). Stalo sa tak v čase vyhláseného tretieho lavínového stupňa z päťdielnej stupnice.
Žiadosť o pomoc
Operačné stredisko tiesňového volania HZS prijalo žiadosť o pomoc pre turistu v oblasti nad Halášovou jamou pod Chatou gen. M. R. Štefánika od jeho rodiny v podvečerných hodinách. Muž sa podľa horských záchranárov vydal na túru po zelenom turisticky značenom chodníku predpoludním, od poobedňajších hodín s ním už rodina nemala telefonický kontakt.
My sme les kritizuje návrh zonácie Nízkych Tatier, poukazuje na nedostatočnú ochranu a povolenie poľovačiek
„Na miesto vyrazili horskí záchranári z Oblastného strediska Nízke Tatry pozemne. Lokalizácia mobilného telefónu potvrdila prítomnosť turistu v danej oblasti a na mieste bola potvrdená vypadnutá lavína. Záchranári HZS použili viaceré techniky vyhľadávania v lavínach, kde sa nakoniec za pomoci vyhľadávacieho zariadenia a následného potvrdenia lavínovou sondou overila prítomnosť tela pod lavínovým nánosom,“ opisuje HZS.
Upozornenie záchranárov
Muž však už bol mŕtvy. Jeho telesné pozostatky odovzdali obhliadajúcemu lekárovi a Policajnému zboru SR. Horská záchranná služba upozorňuje návštevníkov hôr, že vo vysokohorskom prostredí panujú zimné poveternostné podmienky. Najvyššie pásma a údolia sú pokryté snehom až ľadom a novou snehovou pokrývkou nad pásmom lesa.
V Bachledke chcú spustiť lyžovačku už čoskoro, novinkou bude aj "freeridová" trať
„V tomto ročnom období je potrebné nosiť so sebou aspoň turistické palice, retiazkové „nesmeky“, prípadne stúpacie železá a použiť ich v závislosti od podmienok v danom teréne. Turisti by nemali zabúdať na povinnú lavínovú výbavu, lavínový vyhľadávací prístroj, lavínovú sondu a lopatu, lekárničku a nabitý mobilný telefón s číslami na záchranné zložky,“ vymenovali horskí záchranári. V prípade potreby odporúčajú využiť na privolanie pomoci aj aplikáciu Horskej záchrannej služby.