Hasič opísal detaily z miesta Kukumbergovej nehody. Hokejista zrejme nemal bezpečnostný pás - FOTO

Mladý slovenský hokejista Roman Kukumberg mladší bol v utorok (2.12.) ráno účastníkom vážnej dopravnej nehody. Dvadsaťročný hráč extraligového Slovana Bratislava leží v umelom spánku v nemocnici na bratislavských Kramároch.
Nehoda sa stala v Trnavskom kraji medzi Kvetoslavovom a Šamorínom. Je v kritickom stave s vážnymi poraneniami hlavy. Podľa informácií polície športovec pri odbočovaní na rýchlostnú cestu údajne nedal prednosť prichádzajúcemu vozidlu.
Mladý hokejista Kukumberg mal vážnu nehodu, útočník Slovana leží v umelom spánku v nemocnici
Verí, že to zvládne
Hasič na mieste Dean Gál pre web sport24.pluska.sk povedal, ako to celé prebiehalo po príchode k zdemolovanému autu.
„Na mieste som bol medzi prvými. Do príchodu hasičskej jednoty a záchrannej zdravotnej služby som poskytol predlekársku zdravotnú pomoc zranenému hokejistovi. Bol v kritickom stave, ale pevne verím, že to zvládne, dá sa dokopy a bude viesť plnohodnotný život aj naďalej,“ prezradil hasič.
„Našli sme ho v aute, avšak nebol na mieste vodiča. Ležal na sedačke spolujazdca, takže pravdepodobne nemal bezpečnostný pás. Vystrihávať z auta sme ho nemuseli, nakoľko strana vodiča bola v poriadku. Ja som mu zafixoval hlavu cez rozbité pravé okno a celého sme ho vytiahli cez dvere na strane vodiča,“ uviedol Gál.
Veľkosť auta sa nerovná jeho bezpečnosti, je to individuálne od každého vozidla. „No ak si vodič nedá bezpečnostný pás, tak to má väčšinou ťažšie následky.“
Ľudia sediaci v druhom aute sa zaobišli bez zranení, mali len odreniny. „Všetci boli na nohách vonku z auta a zdali sa byť v poriadku,“ dodal Gál pre uvedený web.