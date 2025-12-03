Hasič opísal detaily z miesta Kukumbergovej nehody. Hokejista zrejme nemal bezpečnostný pás - FOTO

Veľkosť auta sa nerovná jeho bezpečnosti, je to individuálne od každého vozidla.
Patrik Mindžák
Redaktor športovej redakcie
2 min. čítania
Redakčne overené informácie
Nehoda Kukumberg
Na snímke dopravná nehoda, ktorej účastníkom bol aj Roman Kukumberg mladší. Jeho vozidlo značky Škoda je vyššie. Foto: www.facebook.com
Slovensko Ľadový hokej Ľadový hokej z lokality Slovensko

Mladý slovenský hokejista Roman Kukumberg mladší bol v utorok (2.12.) ráno účastníkom vážnej dopravnej nehody. Dvadsaťročný hráč extraligového Slovana Bratislava leží v umelom spánku v nemocnici na bratislavských Kramároch.

Nehoda sa stala v Trnavskom kraji medzi Kvetoslavovom a Šamorínom. Je v kritickom stave s vážnymi poraneniami hlavy. Podľa informácií polície športovec pri odbočovaní na rýchlostnú cestu údajne nedal prednosť prichádzajúcemu vozidlu.

Verí, že to zvládne

Hasič na mieste Dean Gál pre web sport24.pluska.sk povedal, ako to celé prebiehalo po príchode k zdemolovanému autu.

„Na mieste som bol medzi prvými. Do príchodu hasičskej jednoty a záchrannej zdravotnej služby som poskytol predlekársku zdravotnú pomoc zranenému hokejistovi. Bol v kritickom stave, ale pevne verím, že to zvládne, dá sa dokopy a bude viesť plnohodnotný život aj naďalej,“ prezradil hasič.

„Našli sme ho v aute, avšak nebol na mieste vodiča. Ležal na sedačke spolujazdca, takže pravdepodobne nemal bezpečnostný pás. Vystrihávať z auta sme ho nemuseli, nakoľko strana vodiča bola v poriadku. Ja som mu zafixoval hlavu cez rozbité pravé okno a celého sme ho vytiahli cez dvere na strane vodiča,“ uviedol Gál.

Veľkosť auta sa nerovná jeho bezpečnosti, je to individuálne od každého vozidla. „No ak si vodič nedá bezpečnostný pás, tak to má väčšinou ťažšie následky.“

Ľudia sediaci v druhom aute sa zaobišli bez zranení, mali len odreniny. „Všetci boli na nohách vonku z auta a zdali sa byť v poriadku,“ dodal Gál pre uvedený web.

Viac k osobe: Roman Kukumberg
Firmy a inštitúcie: HC Slovan Bratislava
Okruhy tém: Dopravná nehoda Nemocnica Tipsport extraliga 2025/2026 Záchrana Život
