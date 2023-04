V popradských predajniach dnes Kaufland vymenil sladkosti za jablká

Týmto gestom chcel reťazec poukázať na dôležitosť zdravej výživy. Popradských zákazníkov prekvapil tým, že demontoval tradičné stojany s cigaretami a regály so sladkosťami a žuvačkami pri niektorých pokladniciach a nahradil ich jablkami zo Slovenska.

Podľa štatistík z roku 2021 takmer polovica dospelej populácie na Slovensku denne prijme menej ako jeden kus ovocia alebo zeleniny. Naše zdravie je pritom zo 40 % ovplyvňované stravou. Aj preto Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) odporúča konzumovať minimálne 400 g čerstvého ovocia a zeleniny denne, ideálne rozložených do piatich menších dávok, na čo by sme nemali zabúdať pri pravidelných nákupoch potravín.

„Prostredníctvom tejto aktivity chceme motivovať našich zákazníkov k pestrejšiemu a vyváženejšiemu stravovaniu. Aj preto im k dnešnému nákupu v predajniach v Poprade darujeme chutné slovenské jablko ako inšpiráciu na zlepšenie ich stravovacích návykov,“ hovorí Lucia Vargová, hovorkyňa spoločnosti Kaufland Slovenská republika v.o.s.

Foto: Kaufland

Osveta ohľadom zdravej výživy je súčasťou komplexnej stratégie reťazca „Kaufland za zdravú výživu“, v rámci ktorej sa snaží upozorniť verejnosť na aktuálny problém s nezdravým a nevyvážením stravovaním nielen u dospelých, ale aj u detí. Podľa aktuálnych štatistík za rok 2022 máme na Slovensku viac ako 12 000 detí, ktoré trpia obezitou.

Aj preto reťazec kladie veľký dôraz na vzdelávanie detí v oblasti zdravej výživy, aby lepšie rozumeli tomu, ako jedlo ovplyvňuje ich zdravie. Prostredníctvom projektu Čerstvé hlavičky, ktorý prebieha pod záštitou Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, slovenským školákom a škôlkarom venoval počas štyroch rokov už viac ako 500 ton čerstvého ovocia a zeleniny, čo predstavuje 9 kíl na žiaka počas celého školského roka.

Pre zdravie detí i dospelých je však okrem konzumácie pestrej stravy nesmierne dôležitý aj pravidelný pohyb. Preto reťazec začal s budovaním K Parkov, kde sa mladí môžu stretávať a spoločne si zašportovať na čerstvom vzduchu.

