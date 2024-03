V pondelok uplynie 82 rokov od prvého transportu slovenských židovských dievčat do Osvienčimu

V pondelok 25. marca uplynie 82 rokov od prvého transportu slovenských židovských dievčat do nacistického koncentračného a vyhladzovacieho tábora v Osvienčime. Prvý transport z územia tzv. Slovenského štátu bol vypravený zo železničnej stanice v Poprade 25. marca 1942.

Prvá vlna transportov

Do nákladných vagónov vtedy muselo nastúpiť 1 000 mladých žien a dievčat zo Šarišsko-zemplínskej župy. Cieľom ich cesty bol koncentračný tábor Osvienčim. Podľa svedectiev prežilo vojnu približne len dvadsať dievčat z prvého transportu.

Informoval o tom Juraj Rizman z neziskovej organizácie Post Bellum, ktorá vyhľadáva a dokumentuje spomienky pamätníkov kľúčových momentov 20. storočia.

Prvá vlna transportov slovenských Židov do koncentračných táborov trvala od 25. marca až do 20. októbra 1942. Ľudácky režim sa ňou zbavil spolu 57 628 židovských spoluobčanov.

Celkovo v nacistických koncentračných táboroch zahynulo asi 68 000 až 71 000 Židov deportovaných z územia vojnového Slovenského štátu a ďalších asi 30 000 zo slovenských území obsadených Maďarskom.

Unikátne svedectvo

Unikátne svedectvo jednej z preživších, pani Edity Grosmanovej, rod. Friedmanovej zdokumentovala riaditeľka združenia Post Bellum Sandra Polovková. Otec Edity Grosmanovej ako potrebný remeselník dostal prezidentskú výnimku, ktorá platila pre celú rodinu.

Tá však prišla neskoro a Edita spolu so sestrou Leou boli odvezené prvým transportom 25. marca 1942 z územia Slovenského štátu do Osvienčimu. Lea zomrela v plynovej komore v decembri 1942.

Edita napriek ochoreniu na kostnú tuberkulózu prežila celý Osvienčim a aj pochod smrti. Kostná tuberkulóza bola v tom čase smrteľná choroba a Nemci všetkých chorých posielali do plynu. Jej však život zachránila slovenská doktorka Mancy Schvalbová, slúžiaca na ošetrovni.

Vždy, keď bol chvíľu pokoj a Nemci ľudí do plynu neposielali, ju zobrala do ošetrovne, aby jej chorobu preliečila. Po vojne sa Edita vrátila naspäť do Humenného, neskôr emigrovala a žila v Kanade.

Jej manželom bol Ladislav Grosman, ktorý napísal scenár k oscarovému filmu Obchod na Korze. Edita Grosmanová zomrela v roku 2020 vo veku 96 rokov.