Výbuch v Chtelnici poškodil bankomat aj budovu Obecného úradu, vyšetrovanie stále prebieha

V okrese Piešťany nie sú útoky na bankomaty ničím výnimočným.
Obrovský výbuch poškodil dnes okolo 3:00 budovu Obecného úradu v Chtelnici v okrese Piešťany. Pri udalosti bol zdemolovaný bankomat v prízemnej časti budovy. Polícia bezprostredné okolie miesta a priľahlú ulicu uzavrela, dopravní policajti odkláňajú dopravu.

„Na miesto bol privolaný vyšetrovateľ trnavskej kriminálnej polície, kriminalistický technik, ako aj psovod so špeciálne vycvičeným služobným psom,“ informovala hovorkyňa Krajského riaditeľstva PZ v Trnave Zlatica Antalová. Vzhľadom na okolnosti si policajti vyžiadali aj expertov z Kriminalistického a expertízneho ústavu PZ v Bratislave a vyšetrovanie si preberá krajská kriminálna polícia.

Policajti momentálne vykonávajú potrebné prvotné úkony, na základe ktorých stanovia právnu kvalifikáciu skutku. Po páchateľovi polícia intenzívne pátra, pričom preveruje všetky dostupné informácie.

V okrese Piešťany nie sú útoky na bankomaty ničím výnimočným. V septembri niekto výbušninou zlikvidoval bankomat v Piešťanoch, v novembri vo Vrbovom.

