V Nitre slávnostne otvorili nový pumptrackový areál, dráha získala svojich fanúšikov hneď v prvý deň

V Nitre slávnostne otvorili nový pumptrackový areál. Informuje tom Nitriansky samosprávny kraj (NSK), ktorý areál otvoril v spolupráci s Regionálnou správou a údržbou ciest Nitra. Areál sa nachádza priamo v areáli RSÚC, v mestskej časti Mlynárce. Podľa nitrianskej župy si dráha získala svojich fanúšikov hneď v prvý deň, navštívili ju desiatky detí, mládežníkov aj dospelých.

„Otvorenie sprevádzalo športovo-zábavné podujatie s jazdami rozdelenými podľa vekových kategórií, tréningami s inštruktormi, programom a hudbou. Nechýbali ukážky prvej pomoci, prezentácia techniky regionálnych cestárov, atrakcie pre deti, maľovanie na tvár či občerstvenie,“ približuje kraj.

Deti by mali tráviť čas aktívne

Ako uviedol predseda NSK Branislav Becík, deti by mali tráviť čas aktívne, so svojimi rovesníkmi a takéto miesta a podujatia ich k tomu môžu motivovať, a tiež prehĺbiť ich vzťah k pohybu a k prírode.

Dráha je voľne prístupná. Určená je všetkým vekovým kategóriám, a využívať ju môžu ľudia s bicyklami, kolobežkami, skateboardmi aj korčuľami. Ako uviedol riaditeľ Regionálnej správy a údržby ciest Nitra Matúš Starovič, vstup na pumptrackovú dráhu je bezplatný. Využívať ju možno podľa prevádzkového poriadku.

„Areál je zároveň monitorovaný kamerovým systémom, vybavený osvetlením i zvukovou signalizáciou, ktorá upozorňuje na koniec prevádzkovej doby. Naším cieľom je ukázať deťom radosť z pohybu na čerstvom vzduchu. Veríme, že tento projekt prispeje k zdravšiemu životnému štýlu detí aj dospelých,“ dodal Starovič.

Športovisko spĺňa parametre oficiálnej pretekárskej dráhy

Letná prevádzka, teda od marca do októbra, je denne od 7:00 do 21:00, zimná prevádzka, od novembra do februára, zas denne od 7:00 do 19:00.

Športovisko spĺňa parametre oficiálnej pretekárskej dráhy. Vybudované bolo z asfaltu. Autorom aj realizátorom projektu je spoločnosť BikeIng, s podporou Bike Racing Slovakia a Cyklo Team Veľké Zálužie. Dráha bola navrhnutá tak, aby bola dostupná a bezpečná, no zároveň zábavná. Pred areálom sa nachádza parkovisko a prístupný je aj mestskou hromadnou dopravou, priamo pred vstupom je zastávka autobusov č. 8, 18 a 21.

„Som nesmierne rád, že Nitriansky samosprávny kraj pomáha Nitre. Pumptracková dráha vznikla s cieľom vytiahnuť deti a mladých ľudí spred obrazoviek von – pohybovať sa. Chceli sme vytvoriť bezpečný priestor, kde sa môžu stretávať, športovať a zlepšovať svoje zručnosti. Už teraz viem, že sa z tohto miesta stane obľúbené športovisko – pretože deti pumptracky jednoducho milujú,“ uzavrel Becík.