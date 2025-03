Mesto Nitra si prenajme hokejovú halu na Klokočine, neskôr ju možno kúpi

Mesto Nitra si od júla zoberie do prenájmu multifunkčnú halu na Škultétyho ulici, ktorá je momentálne v súkromných rukách a je roky nevyužívaná. Malo by to priniesť viac možností korčuľovania pre verejnosť, ako aj hodiny hokeja pre mladé talenty či športové kluby.

Mestské zastupiteľstvo podľa hovorcu nitrianskej radnice Tomáš Holúbka schválilo uzatvorenie nájomnej zmluvy s vlastníkom haly „za účelom užívania stavby“ a jej možného budúceho odkúpenia. Znamená to, že mesto si najskôr halu otestuje a po skúšobnej prevádzke sa neskôr rozhodne, či ju od súkromníka odkúpi.

Doba trvania nájomnej zmluvy

Dobu trvania nájomnej zmluvy stanovili na pol roka s opciou na ďalších šesť mesiacov. Platnosť nájomnej zmluvy sa začína 1. júla. Mesto zaplatí zálohu 20-tisíc eur bez DPH.

Tieto peniaze sú potrebné na spustenie chladiarenských zariadení. Výška nájomného je 8-tisíc eur mesačne, prevádzku bude na vlastné náklady zabezpečovať nájomca, teda mesto.

Halu si najskôr otestujú

„Považujem prenájom za rozumný, halu si najskôr niekoľko mesiacov otestujeme, aby sme sa mohli potom kvalitne a na základe znalostí veci rozhodnúť, či ju neskôr kúpime,“ povedal primátor Nitry Marek Hattas. Podľa primátora je dôležité, že mesto oživuje zimnú halu, ktorá už niekoľko rokov stojí ľadom.

„Je skvelé, že takéto športovisko na našom najväčšom sídlisku Klokočina bude znovu využívané športovcami aj verejnosťou. Prenájmom tejto haly chceme zabezpečiť, aby malo ešte viac ľudí šancu korčuľovať sa na kvalitnej ľadovej ploche. Táto hala bude pod dozorom mesta slúžiť verejnosti aj športovým klubom, pričiní sa tiež o podporu zdravého životného štýlu našich obyvateľov,“ dodal Marek Hattas.