V Nitre otvorili centrum pre vojnových utečencov Blue Dot Comin

Rok po začiatku vojny na Ukrajine otvorili v Nitre Blue Dot Comin. Ide o centrum pre vojnových odídencov, ktoré je určené hlavne pre rodiny, matky s deťmi a pre ľudí z ohrozených skupín, ktorí utekajú pred vojnou.

Ako informoval hovorca Nitry Tomáš Holúbek, v centre majú možnosť načerpať sily, nájdu tu psychologickú, právnu aj sociálnu pomoc.

Druhý najväčší príliv odídencov

Nitra je podľa Holúbka mestom, ktoré v rámci Slovenska vlani zažilo po Bratislave najväčší príliv vojnových odídencov z Ukrajiny. Len do Nitrianskeho kraja utieklo z Ukrajiny v období od mája 2022 do decembra 2022 viac ako 10-tisíc ľudí.

„Vznik Blue Dot Comin v Nitre rok po vypuknutí vojny na Ukrajine je preto logickým vyústením kontinuálnej snahy mesta Nitra pomáhať ľuďom sužovaným vojnovým besnením u našich susedov,“ povedal Marek Hattas, primátor Nitry. Po Bratislave, Košiciach a Michalovciach je Nitra štvrtým mestom, kde takéto centrum na Slovensku vzniklo.

COMIN ako Modrý bod

Po celom svete zriaďujú podobné centrá Úrad vysokého komisára OSN pre utečencov (UNHCR) a Detský fond OSN (UNICEF). V Nitre sa na jeho zriadení podieľali aj Mesto Nitra, Nitrianska komunitná nadácia a Slovenská humanitná rada.

Kontaktné miesto pre cudzincov COMIN, ktoré malo mesto Nitra vytvorené už niekoľko rokov, sa tak oficiálne stalo aj „Modrým bodom“, ktorý je celosvetovo známy ako bezpečné útočisko pre ľudí sužovaných vojnovými konfliktmi.

Pre Nitriansky kraj zároveň vzniká aj tím Mobile Blue Dot. Ten bude oslovovať Ukrajincov žijúcich v ubytovacích zariadeniach a v odľahlých lokalitách, so špecifickým zameraním sa na ľudí so zdravotným postihnutím, starších ľudí a matky s deťmi, pre ktorých môže byť ťažké cestovať do Blue Dot Comin v Nitre.