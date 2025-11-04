Studenič sa môže vrátiť do slovenskej reprezentácie, ale na ZOH 2026 sa nepredstaví

Tréner Országh a vedenie tímu rozhodli o neúčasti Studeniča na olympiáde pre jeho odchod z tímu počas olympijskej kvalifikácie.
Ladislav Hribik
Zástupca šéfredaktora
1 min. čítania
Vladimír Országh
Tréner Vladimír Országh. Foto: archívne, SITA/Diana Černáková.
Slovensko Ľadový hokej Ľadový hokej z lokality Slovensko

Vedenie slovenskej hokejovej reprezentácie na čele s hlavným trénerom Vladimírom Országhom oznámilo, že útočník Marián Studenič do zimných olympijských hier v Miláne a Cortine d’Ampezzo nebude súčasťou reprezentácie.

Dôvodom je jeho odchod z tímu počas minuloročnej olympijskej kvalifikácie, ktorý vtedy podľa trénera výrazne sťažil situáciu ostatným hráčom.

„Rozhodli sme sa, že Mariána Studeniča do olympiády nebudeme nominovať, keďže opustil tím v olympijskej kvalifikácii a chalanov dostal do ťažkej pozície. Ak po olympiáde bude mať záujem a výkonnosť, radi ho uvidíme späť v reprezentácii,“ uviedol Országh podľa facebookového konta Hockey Slovakia.

Studenič, ktorý pôsobí vo švédskom Färjestade, si aspoň nateraz „zabuchol“ dvere do národného tímu koncom augusta 2024, keď na domácom kvalifikačnom turnaji odmietol pozíciu trinásteho útočníka.

Vedenie reprezentácie zároveň zdôraznilo, že podobné prípady sa objavili aj v mládežníckych tímoch. „Chceme to zastaviť a vyslať signál, že tadiaľto cesta nevedie. Takéto konanie nebudeme akceptovať,“ poznamenal Országh.

Viac k osobe: Marián StudeničVladimír Országh
Okruhy tém: Slovenská hokejová reprezentácia ZOH 2026
Máte tip na článok? Napíšte nám TU
Nahlásiť problém

Najnovšie na SITA.sk