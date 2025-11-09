Slováci neobhájili triumf na Nemeckom pohári. Domácim hokejistom nestrelili ani gól

Slovenskí hokejisti neobhájili celkové víťazstvo na Nemeckom pohári. V Landshute vo svojom záverečnom vystúpení prehrali s domácimi Nemcami 0:3 (0:2, 0:1, 0:0).
Víťazmi turnaja sa stali nemeckí hokejisti vďaka lepšiemu vzájomnému zápasu proti Slovákom. Zverencov trénera Vladimíra Országha čaká ešte jedna turnajová previerka pred ZOH 2026 – decembrový Kaufland Cup v Banskej Bystrici (10.- 12. 12.).
„Škoda prvej tretiny. Tam sme si nechali súpera ujsť a potom sa nám už išlo ťažšie do kopca. Nemci získali ´momentum´ a nepustili ho z rúk do konca zápasu. S dneškom nemôžeme byť spokojní,“ zhodnotil kapitán tímu Slovenska Marek Hrivík v priamom prenose na JOJ Šport.
Slováci nastúpili v bránke so Škorvánkom a len so šiestimi obrancami (bez Kňažka, Hlaváča aj Ivana), ale na rozdiel od predchádzajúcich súbojov na turnaji proti Rakúšanom a Lotyšom tentoraz nemali dobrý vstup do zápasu. A do tempa sa poriadne nedostali počas celých 60 minút.
Prečkali presilovky
Slovenskí hokejisti v úvodných desiatich minútach prečkali bez ujmy dve nemecké presilovky piatich proti trom, ktoré trvali dokopy jeden a pol minúty. Napriek tomu sa Nemci dostali k prvému gólu veľmi ľahko.
Chyba a pekná kombinácia
V polovici prvej tretiny urobil mladík zo slovenskej obrany Královič veľkú chybu, keď puk v predbránkovom priestore nešťastne prenechal útočníkovi súpera Tuomiemu.
Ten šikovne nadvihol puk a prekonal Škorvánka. Ubehlo iba 68 sekúnd a nemeckí hokejisti pridali aj druhý gól. Ukážkovú kombináciu na jeden dotyk zakončil pred bránkou nikým nekrytý Rossmy – 2:0. Slováci si akú-takú šancu utvorili až na konci prvej tretiny, ale Takáč neprekonal Franzreba.
Iba sa bránili
„Prvých desať minút sme sa prakticky len bránili v oslabení a nemali sme možnosť dostať sa do zápasového rytmu. Potom nám Nemci strelili dva góly. Musíme sa dať dokopy a v druhej tretine začať hrať tak, ako chceme,“ uviedol obranca Dávid Romaňák pre JOJ Šport po prvej tretine.
Tieto slová sa nepotvrdili, lebo už v 23. min bolo 3:0 pre Nemecko. Obranca Wagner strelil gól od modrej čiary a v tej chvíli už Slováci potrebovali štyri góly na víťazstvo v turnaji.
Tlačiť sa do bránky
Hra Slovákov sa potom trochu zlepšila, ale chybami v obrane núkali Nemcov na zvýšenie ich náskoku. Fischbuch pri svojej strele však zlomil hokejku a Tuomie z brejku stroskotal na Škorvánkovi.
„Musíme sa viac tlačiť do bránky. Už sme to začali robiť, ale treba ešte viac. Treba streliť gól, ktorý by nás nakopol,“ vravel Oleksij Myklucha po druhej tretine v televíznom rozhovore.
Chýbala im energia
Tretia tretina nepriniesla výraznejšiu zmenu v prospech slovenského tímu. Nemci boli naďalej aktívni a nedovolili Slovákom dostať sa do tempa ani skórovať. Slovenským hokejistom po skvelých prvých dvoch zápasoch na turnaji, keď strelili dovedna 10 gólov, zrazu chýbala energia. Napokon proti Nemcom ani raz neskórovali a dovolili domácim získať turnajový triumf.
Nemecký pohár 2025 – nedeľa:
Nemecko – Slovensko 3:0 (2:0, 1:0, 0:0)
Góly:11. Tuomie, 12. Rossmy (Kastner, Wagner), 23. Wagner (Hüttl, Fleischer)
Vylúčení: 5:7 na 2 min, presilovky: 0:0, oslabenia: 0:0. Rozhodovali: Hunnius, Schadewalt – Cepik, Römer, 3333 divákov.
Zostavy
Nemecko: Franzreb – Preto, Gawanke, Wagner, Hüttl, Sinn, Müller Klein – Tuomie, Michaelis, Proske – Ehliz, Loibl, Fischbuch – Rossmy, Leonhardt, Kastner – Varejcka, Brunnhuber, Fleischer.
Slovensko: Škorvánek – Romaňák, Rosandič, Beňo, Koch, Gajdoš, Královič – Lantoši, Hrivík, Cehlárik – Takáč, Sukeľ, Okuliar – Petráš, Čacho, Čajkovič – Roman, Myklucha, Čederle – Čiernik.
Ďalší zápas:
Lotyšsko – Rakúsko 4:2 (0:0, 1:0, 3:2)
Konečné poradie:
1. Nemecko 3 2 0 0 1 9:6 6
2. Slovensko 3 2 0 0 1 10:6 6
3. Lotyšsko 3 1 0 0 2 6:10 3
4. Rakúsko 3 1 0 0 2 9:12 3