Hokejisti Slovenska zvládli aj druhý duel na Nemeckom pohári. Matúš Sukeľ strelil ďalšie dva góly - VIDEO

Slováci sa s Nemeckým pohárom rozlúčia v nedeľu o 14.45 h duelom proti domácemu Nemecku.
Slovenský kapitán Matúš Sukeľ sa teší zo svojho vyrovnávajúceho gólu na 2:2 v zápase proti Rakúsku v základnej A-skupine na MS v hokeji 2025. Štokholm (Avicii Arena), 12. máj 2025. Foto: Anders Wiklund/TT News Agency via AP
Slovenská hokejová reprezentácia na turnaji o Nemecký pohár v Landshute nadviazala na štvrtkový triumf nad výberom Rakúska 6:2 a v sobotu zdolali národným tím Lotyšska 4:1. Zverenci trénera Vladimíra Országha v Nemecku obhajujú prvenstvo spred roka.

Rovnako ako vo štvrtok proti Rakúšanom, aj teraz vyšiel Slovákom úvod duelu. V 3. minúte totiž otvoril skóre duelu Peter Cehlárik a poistku pridal v 11. min obranca Michal Ivan. „Dobrý vstup do duelu, máme sme tam pár šancí a dali dva góly. Trochu mi chýba, aby sme sa na dlhší čas usadili v pásme súpera,“ uviedol Ivan po prvej tretine v prenose JOJ Šport.

V druhej časti sa slovenskému tímu podarilo pridať tretí presný zásah zásluhou Matúša Sukeľa, ten v prvom súboji dosiahol hetrik. „V druhej časti sme boli menej aktívnejší rovnako ako v prvom súboji. Našťastie sme tam pridali tretí zásah,“ komentoval Viliam Čacho po druhej dvadsaťminútovke.

V tretej dvadsaťminútovke pridal hneď v úvode svoj druhý gól v zápase Sukeľ, bodku za duelom však dal Deniss Smirnovs, čím „nedoprial“ čisté konto brankárovi Eugenovi Rabčanovi.

„Bol to náročný duel, Lotyši majú svoju kvalitu. Mali sme dobrý vstup do duelu a nemali také hluché miesto ako vo štvrtok. Pre nás veľmi dobrý výsledok a dobrá hra. Som rád, že pred posledným zápasom máme všetko vo svojich rukách, aby sme turnaj vyhrali,“ zhodnotil tréner Vladimír Országh po súboji pre JOJ Šport.

V 39. vzájomnom súboji sa zrodilo 25. víťazstvo Slovákov, okrem toho sa tri stretnutia skončili nerozhodne a v jedenástich prípadoch triumfovali Lotyši. V minulej sezóne tieto dva tímy odohrali dve stretnutia a pripísali si po jednom triumfe.

Nemecký pohár 2025 – Landshut (Nem.) – sobota:

Slovensko – Lotyšsko 4:1 (2:0, 1:0, 1:1)
Góly: 3. Cehlárik (Lantoši, Hrivík), 11. Ivan (Okuliar, Čacho), 35. M. Sukeľ (Takáč, Hrivík), 42. M. Sukeľ (Takáč, Okuliar) – 44. Smirnovs (Krastenbergs, Daugaviňš)
Vylúčení: 2:2 na 2 min, presilovky a oslabenia: 0:0, rozhodovali: Ovstedal (Nór.), Rohatsch – Cepik, Römer (všetci Nem.)
Zostavy:
Slovensko: Rabčan – Ivan, Rosandič, Hlaváč, Koch, Gajdoš, Královič, Romaňák – Lantoši, Hrivík, Cehlárik – Takáč, M. Sukeľ, Okuliar – Petráš, Čacho, Faško-Rudáš – Roman, Myklucha, Čederle
Lotyšsko: Grigals – Cibulskis, Jaks, Smits, Kristaps, Andzans, Freibergs, Tumanovs, Sejejs – Krastenbergs, Smirnovs, Daugaviňš – Dzierkals, Batna, Roberts Bukarts – Rihards Bukarts, Buncis, Indrašis – Lapinskis, Vitoliňš, Veckaktiňš

