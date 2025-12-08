V Kráľovskom Chlmci bude nová krytá plaváreň, zástupcovia mesta a kraja poklepali základný kameň

Do regiónu Medzibodrožia a Použia tak smeruje investícia za 9,74 milióna eur.
V Kráľovskom Chlmci (okres Trebišov) poklepali základný kameň stavby krytej plavárne. Foto: www.facebook.com
V Kráľovskom Chlmci (okres Trebišov) poklepali základný kameň stavby krytej plavárne. Informoval o tom Košický samosprávny kraj (KSK) s tým, že sa po prvýkrát vo svojej histórii púšťa do výstavby krytej plavárne. Nové športovisko vyrastie pri Gymnázium–Gimnázium na Horešskej 18 v meste Kráľovský Chlmec. Ako košická župa uviedla, do regiónu Medzibodrožia a Použia smeruje investícia za 9,74 milióna eur.

Plaváreň pre školákov

Z celkovej sumy by malo 6,5 milióna eur pochádzať z úveru, ostatok sumy KSK vyčlenil zo svojho vlastného rozpočtu. Vo verejnom obstarávaní bola ako dodávateľ vybraná firma Metrostav Slovakia. Základný kameň poklepali zástupcovia kraja, mesta a školy v pondelok 8. decembra 2025, práce by mali byť ukončené do 539 dní (približne rok a pol) od prevzatia stavby.

Kraj nie sú len veľké mestá – aj regióny si zaslúžia infraštruktúru, ktorá zlepší život a podmienky pre vzdelávanie a šport. Plaváreň poslúži prioritne školákom, no rátame aj so športovou a komerčnou prevádzkou. V spádovom regióne Medzibodrožia a Použia navštevuje základné a stredné školy dokopy viac ako 4 900 žiakov,“ uviedol predseda KSK Rastislav Trnka (nezávislý) s tým, že najbližšia krytá plaváreň je 40 kilometrov od Chlmca. Nachádza sa v Michalovciach, čo ale podľa župana nepokrýva spádovú oblasť Dolného Zemplína v okrese Trebišov.

Bezbariérový prístup

Školáci budú využívať plaváreň najmä v dopoludňajších hodinách. Popoludní by slúžila na špecializované programy, ako napríklad plávanie pre dojčatá a batoľatá, ale aj kurzy pre začiatočníkov. Večer by poslúžila širokej verejnosti a športovým klubom – na rekreačné plávanie, kondičné cvičenia, kurzy či tréningové aktivity športových klubov,“ dodal Trnka.

Hotovú plaváreň bude prevádzkovať Gymnázium–Gimnázium Kráľovský Chlmec. Novostavba bude mať obdĺžnikový tvar a dve nadzemné podlažia. Prístup bude bezbariérový.

Súčasťou objektu bude 25-metrový plavecký bazén vrátane jednostrannej platformy pre skoky do vody. Nachádzať sa tu bude aj menší výučbový bazén pre deti,“ priblížil KSK.

Nízkoenergetická prevádzka

Župa doplnila, že v pláne je aj hľadisko, ktoré by malo mať kapacitu 250 miest na sedenie. V plavárni bude aj sociálne zázemie, šatne, a tiež bufet. Kraj zdôraznil, že celý projekt je navrhnutý tak, aby bola prevádzka nízkoenergetická.

Využité budú moderné technológie a obnoviteľné zdroje energie. Súčasťou bude fotovoltická elektráreň lokalizovaná na streche, tepelné čerpadlo ako zdroj tepla, využitie studňovej vody a vsakovacích systémov,“ informuje KSK s tým, projekt ráta aj so zakrývaním hladiny bazénovej vody.

