Slovensko čelí návratu žobrajúcich detí, odborníci v Prešove hovoria o potrebe rýchlych a tvrdších opatrení – FOTO

Úrad komisára pre deti zorganizoval 5. decembra v Prešove okrúhly stôl k riešeniu problematiky žobrajúcich detí. Cieľom bolo riešiť situáciu so žobrajúcimi deťmi, ktoré sa opäť viac vyskytujú práve v tomto období predvianočných nákupov a vianočných trhov.
Cieľom stretnutia bolo predstaviť detailné výsledky monitoringu, pomenovať problémy, identifikovať kompetencie jednotlivých subjektov a spoločne navrhnúť možné riešenia. Na rokovaní sa zúčastnili zástupcovia okresných úradov v Prešove a Košiciach, polície, miest Prešov, Michalovce, Trebišov, Bardejov a Košice, Prešovského samosprávneho kraja, rezortov školstva a vnútra, Národného centra proti obchodovaniu s ľuďmi, Úradu splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity, úradov práce v Košiciach a Prešove, Úradu prevencie kriminality Ministerstva vnútra SR, Združenia náčelníkov obecných a mestských polícií a krajskej prokuratúry Košice a Prešov.
Výstupy z diskusie a pomenované problémy
Na diskusii sa zároveň prvýkrát v histórii Úradu komisára pre deti zúčastnilo vyše 20 študentov Gymnázia J. A. Reimana v Prešove, ktorí participovali na výskume o vnímaní fenoménu žobrania z pohľadu mládeže.
Na stretnutí zaznelo, že žobranie sa ako problém na Slovensku prestalo aktívne riešiť po roku 1989. Možnosťou by bolo legislatívne zadefinovanie žobrania aspoň ako priestupku, aby bolo možné začať konania a uplatniť alternatívne tresty ako druhý krok. Viceprimátorka Košíc Lucia Gurbaľová poukázala na limity samospráv pri riešení tejto problematiky a deklarovala ochotu spolupracovať.
Košice majú viac než 12 rómskych komunít, čo si podľa nej vyžaduje systémový prístup. Prednosta Mestského úradu v Trebišove Martin Galgóczy informoval, že v Trebišove je dnes viac ako 7 000 obyvateľov marginalizovaných rómskych komunít – ide o najväčšiu osadu v Európe, pričom za posledných 15 rokov sa ich počet zdvojnásobil.
Obchodovanie s ľuďmi je v trojke najvýnosnejších nelegálnych činností, rastie počet detských obetí
Viceprimátor Prešova zdôraznil potrebu posilnenia subjektov pracujúcich s rodinami v teréne a apeloval na to, aby každá samospráva vyčlenila konkrétne financie na sociálnu prácu pre túto konkrétnu oblasť a oslovila, konkrétne subjekty, ktoré vedia a sú schopné pracovať s rodinami a deťmi. Zástupca krajskej prokuratúry pripomenul, že pri plnení povinnej školskej dochádzky, ktorá bola tiež súčasťou tohto monitoringu, je potrebné striktné dodržiavanie zákona – do 100 vymeškaných hodín ide o priestupok, nad 100 o trestný čin. Kľúčová je spolupráca štátnej správy a samosprávy.
Apely a odporúčania odborníkov
„Ako spoločnosť nemôžeme dopustiť, aby sa deti stávali finančným nástrojom na zvyšovanie materiálneho alebo ekonomického statusu rodiny. Je našou povinnosťou zabezpečiť deťom dôstojné podmienky života, bezpečné rodinné prostredie a dodržiavanie práva na vzdelanie v súlade s Ústavou SR a Dohovorom o právach dieťaťa,“ povedala koordinátorka terénneho monitoringu Svetlana Pavlovičová, odborná poradkyňa komisára pre deti.
Matka chcela ponúkať dcéru na sexuálne služby, ďalší využíval bábätko na žobranie. Počet prípadov obchodovania s deťmi stúpa
Komisár pre deti Jozef Mikloško vyzval na spoluprácu v zmysle svojej misie „Spájať sa pre deti“ a urýchlené kroky s ohľadom na zimné obdobie a prichádzajúce sviatky, kedy sa opäť vyskytujú vonku v okolí nákupných centier a centier miest žobrajúce deti.
Zároveň zhrnul navrhované operatívne opatrenia pre ďalšie obdobie, medzi ktorými je pravidelné mapovanie a monitoring hotspotov (stanice, obchodné centrá), rýchla identifikácia dieťaťa a zapojenie orgánov sociálnoprávnej ochrany a krízovej intervencie, spoločné hliadky, ako aj cielené kontroly predajní s riedidlami a toluénom s potrebou legislatívnej úpravy týkajúcej sa závislostí.