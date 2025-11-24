Bratislavský kraj v spolupráci s ministerstvom vnútra zriadi v Pezinku novú bezpečnostnú školu

V Pezinku vnikne nová Stredná škola policajných, bezpečnostných a záchranárskych činností. Ako v tejto súvislosti informoval Bratislavský samosprávny kraj, škola bude sídliť v areáli na Komenského ulici, kde dnes sídli Stredná odborná škola podnikania a služieb.
Spoločný projekt BSK a Ministerstva vnútra SR počíta s komplexnou rekonštrukciou budov aj celého areálu a jeho premenou na moderný školský kampus so zameraním na bezpečnostné profesie. Účelom projektu má byť systematická príprava mladej generácie pre povolania, ktoré si vyžadujú vysokú mieru fyzickej, psychickej aj morálnej odolnosti.
Podpísali spoločné memorandum
Zriadenie novej školy má byť odpoveďou na dlhodobo alarmujúci nedostatok príslušníkov bezpečnostných zložiek štátu. Najvyšší deficit je pritom evidovaný práve v Bratislavskom a Trnavskom kraji. Vznik školy potvrdili minister vnútra Matúš Šutaj Eštok a bratislavský župan Juraj Droba podpisom Memoranda o vzájomnej spolupráci medzi BSK a MV SR, ktoré stanovuje spoločný postup pri modernizácii vzdelávacieho programu, príprave žiakov na vstup do štátnej služby aj pri získavaní externých finančných zdrojov.
„Problém s nedostatkom policajtov nevznikol včera — ide o dlhodobo neriešenú tému a dnes to pociťujeme všetci. Preto sme v ostatnom období prijali sériu opatrení na stabilizovanie Policajného zboru. O ich úspechu hovoria aj čísla – prvýkrát v tomto roku nastúpilo do Policajného zboru viac policajtov, ako z neho odišlo. Stále nám však chýbajú ľudia – najviac v Bratislavskom a Trnavskom kraji. Preto som rád, že podpísaním memoranda sa spoločne zameriame na mladých ľudí z regiónu, na ich vzdelávanie a formovanie osobnosti, a prispejeme tak k tomu, aby sme do budúcna mali viac profesionálnych policajtov, záchranárov a príslušníkov bezpečnostných zložiek, ktorí budú odborne pripravení a ľudsky motivovaní,“ uviedol minister vnútra Matúš Šutaj Eštok.
Záujem o vstup do Žandárskeho zboru je podľa Kaliňáka vysoký, o pár dní bude vycvičených už 300 žandárov
Cieľom projektu je vytvoriť prepojený vzdelávací systém, ktorý bude kombinovať moderné teoretické vyučovanie s intenzívnou praktickou prípravou. Žiaci sa budú pripravovať na povolania v oblasti ochrany osôb a majetku, riešenia krízových situácií, verejného poriadku či záchranných činností. Dôraz sa bude klásť nielen na odborné znalosti, ale aj na rozvoj osobnosti, psychickú odolnosť, fyzickú kondíciu a komunikačné zručnosti. Tým škola prispeje k systematickej príprave budúcich policajtov, hasičov a ďalších odborných pracovníkov nevyhnutných pre výkon štátnej služby.
„Ide o krok, ktorý môže zásadne pomôcť štátu zvládať dlhodobý nedostatok odborníkov v bezpečnostných zložkách. Našou ambíciou je vytvoriť miesto, kde mladí ľudia získajú kvalitné vzdelanie a jasnú perspektívu uplatnenia v profesiách, ktoré sú pre bezpečnú spoločnosť nevyhnutné. Som rád, že vznik školy pripravujeme v úzkej spolupráci s rezortom vnútra a verím, že práve tento model spojenia regionálnej samosprávy a štátu bude úspešným príkladom aj pre ďalšie oblasti,“ povedal predseda BSK Juraj Droba.
Moderný a ekologický kampus
Nový školský areál bude moderným a ekologickým kampusom. Projekt počíta s energetickou obnovou budov, rekonštrukciou vnútorných priestorov, modro-zelenými opatreniami, dažďovou záhradou, zelenými strechami a využitím fotovoltiky. Bratislavská župa sa plánuje uchádzať aj o podporu z Modernizačného fondu na realizáciu energetických a klimatických opatrení. Súčasťou kampusu budú aj nové športoviská, odborné učebne, internát, jedáleň a špecializované priestory pre výcvik. Do budúcna sa uvažuje aj o vybudovaní malej strelnice.
Ministerstvo vnútra tento rok vďaka náborovej kampani očakáva viac nástupov ako odchodov z polície
Do novej školy by sa mal presunúť odbor Ochrana osôb a majetku zo Strednej odbornej školy agrotechnickej J. A. Gagarina v Bernolákove ako organizačnej zložky Spojenej školy Ivanka pri Dunaji, ktorý v súčasnosti navštevuje viac ako 220 študentov. Viac ako polovica jeho absolventov už dnes nachádza uplatnenie v silových zložkách. BSK chce tento odbor zásadne reformovať, prispôsobiť aktuálnym potrebám spoločnosti a výrazne ho modernizovať tak, aby sa stal pilierom novej bezpečnostnej školy.
Otvorenie novej školy je plánované k 1. septembru 2028.