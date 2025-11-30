Pumptrackovú dráhu majú už všetky štyri regióny v Košickom kraji, najnovšie pribudla v Trebišove – FOTO

Trebišov má nový pumptrack, ide o ďalší zo župných pumptrackov. Ako Košický samosprávny kraj (KSK) informoval, nová dráha sa nachádza v Trebišove pri hrádzi Trnávka, za garážami na Agátovej ulici. „Zemplínčania ho môžu využívať v severnej časti mesta pri pešej a cyklistickej komunikácii pri potoku Drieňovec,“ uvádza kraj.
Dráhu majú už všetky regióny Košického kraja
Predseda KSK Rastislav Trnka (nezávislý) uviedol, že vlastnú adrenalínovú dráhu a priestor pre aktívny oddych už majú všetky štyri regióny Košického kraja, teda Abov, Spiš, Gemer aj Zemplín.
„Ešte vlani sme otvorili pumptrack v Košiciach za Hornbachom, ktorý sa ako jediný na Slovensku môže pochváliť certifikáciou pre medzinárodné preteky. Tento rok k nemu pribudli dráhy aj v Gelnici pri futbalovom štadióne na Športovej ulici a v Rožňave pri dopravnom ihrisku na Mierovej ulici,“ pripomenul Trnka. Avizoval tiež, že ďalšiu pumptrackovú dráhu plánujú postaviť v areáli Školy v prírode v Kysaku.
Dvojica okruhov
„Pumptrack predstavuje špecializovaný typ trate, ktorá cyklistom poskytuje možnosť zažiť adrenalínové momenty v kontrolovanom a bezpečnom prostredí. Dráha sa skladá z postupnosti vĺn, zatáčok a skokov, ktoré umožňujú jazdcovi prekonať trasu plynule bez nutnosti aktívneho šliapania do pedálov,“ priblížila košická župa.
Uviedla tiež, že pumptrack v Trebišove tvorí dvojica okruhov. Hlavný meria 67 metrov a jeho súčasťou sú aj vyššie prekážky. Menší okruh pre začiatočníkov, dlhý približne 42 metrov sa nachádza v ňom. KSK pripomenul, že do výstavby troch športovísk v Gelnici, Rožňave a Trebišove investoval z vlastných zdrojov bezmála štvrť milióna eur.