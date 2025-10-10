Ľudia panikárili, kričali a utekali. Filipíny zasiahlo silné zemetrasenie

Silné zemetrasenie s magnitúdom 7,4 zasiahlo v piatok južnú časť Filipín, pričom si vyžiadalo najmenej jednu obeť a vyvolalo regionálne varovania pred cunami, ktoré boli neskôr zrušené. Podľa Geologickej služby Spojených štátov (USGS) sa epicentrum nachádzalo približne 20 kilometrov od mesta Manay v regióne Mindanao, pričom zemetrasenie udrelo o 9:43 miestneho času.
Polícia informovala, že jedna osoba zomrela po zrútení steny v meste Mati, najväčšom obývanom centre v blízkosti epicentra zemetrasenia. Filipínske úrady vydali varovanie pred cunami a nariadili evakuáciu pobrežných komunít na východnom pobreží krajiny, kde hrozili vlny vysoké až tri metre. Pacifické centrum pre varovanie pred cunami však okolo poludnia varovanie pre Filipíny, Palau a Indonéziu zrušilo s tým, že „už nehrozí nebezpečenstvo cunami z tohto zemetrasenia“.
Miestny predstaviteľ z mesta Tagum opísal chaos počas vládnej akcie na radnici, kde ľudia panikárili, kričali a utekali. Videozáznamy zverejnené na sociálnych sieťach ukazujú, ako pracovníci mesta počas otrasov zliezajú z 202 metrov vysokej kovovej vianočnej dekorácie. Svedkovia uviedli, že študenti a pracovníci opúšťali školy, kancelárie a nákupné centrá.
V rovnakom čase USGS zaznamenal podmorské zemetrasenie s magnitúdom 6,2 pri ostrove Manus v Papue-Novej Guinei. V utorok zasiahlo ďalšie zemetrasenie oblasť blízko druhého najväčšieho mesta Lae v Papue-Novej Guinei, no bez väčších škôd.
Posledné zemetrasenie na Filipínach sa odohralo pred 11 dňami, keď otrasy s magnitúdom 6,9 zabili 74 ľudí a poškodili alebo zničili približne 72-tisíc domov na ostrove Cebu.