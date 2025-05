V hre o pohárovú Európu zostali Dunajská Streda a Podbrezová - FOTO

Len v sobotu 17. mája sa skončila nadstavbová časť slovenskej futbalovej I. ligy a už v utorok štyri tímy bojovali v semifinále play-off o postup do Európskej konferenčnej ligy 2025/2026.

Po utorku sú von z hry MFK Zemplín Michalovce aj FC Košice, v piatkovom finále si zahrajú FC DAC 1904 Dunajská Streda a FK Železiarne Podbrezová.

Hráči zo žitného ostrova prehrávali doma so Zemplínčanmi od 15. minúte, keď Alexandros Kyziridis využil zlú rozohrávku futbalistov DAC.

Ešte pred prestávkou však vyrovnal Taras Kačaraba a po zmene strán Viktor Dukanovič rozhodol o triumfe domácich.

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem

„Hlavný cieľ sme mali dostať sa do finále play-off, čo sa nám podarilo, aj keď Michalovce nám to poriadne sťažili. Škoda, že sme nepridali gól na 3:1, aby sme sa upokojili. Teraz musíme čo najlepšie a najrýchlejšie zregenerovať, a máme dva dni sa tak pripraviť na posledný zápas sezóny, aby sme ho aj s podporou našich fanúšikov zvládli,“ vyhlásil tréner domáceho kolektívu Branislav Fodrek podľa oficiálneho webu DAC.

Hosťujúci kormidelník Anton Šoltis priznal, že v Dunajskej Strede chceli čo najviac potrápiť súpera.

„Vedeli sme, že kvalitu má. Myslím si, že sa nám to aj podarilo, chlapcom nemôžem nič vyčítať. Škoda zranení, keby neboli, tak by sme ho mohli viac potrápiť. V prvom polčase sme sa dostali do vedenia, kým súper mal držanie lopty a svoje systémové veci. Chlapci však bojovali, makali a sťažili mu situáciu. Bojovali sme do konca. Rozhodca jedine skrátil nadstavený čas, reálne sa neodohrali azda ani jedna celá minúta. To mohol nechať, aby sme zápas ešte viac zdramatizovali, ale kvalita v Dunajskej Strede je, mala aj iné možnosti. Postup si obhájila a k tomu jej gratulujem,“ zhodnotil.

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem

V druhom semifinále Košice viedli nad Podbrezovou 2:0 „zlepenými“ gólmi Michala Faška a Ioannis Niarchos, za hostí však skorigoval Alasana Yirajang a vyrovnal Peter Kováčik.

Duel napokon dospel cez predĺženie až do penaltového rozstrelu, v ktorom rozhodlo zaváhanie košického stredopoliara Miroslava Soviča v piatej sérii.

V utorok sa hralo aj prvé stretnutie baráže o účasť v najvyššej domácej súťaži v nasledujúcom ročníku. V Zlatých Moravciach sa v súboji s Trenčínom napokon zrodila remíza 1:1, keď na prvopolčasový presný zásah Mareka Kuzmu odpovedal po prestávke Chinonso Emeka. Tréner hostí Ivan Galád po súboji prezradil, že sobotňajšia odveta bude jeho rozlúčka na lavičke AS.

„Som veľmi rád, že chlapcov budem viesť ešte jeden zápas a verím, že ten bude víťazný,“ povedal Galád podľa denníka Šport a dôvody nechcel špecifikovať. „Teraz o tom nie je podstatné hovoriť. Sústredím sa na sobotu, zmluva, mi vyprší 31. mája,“ poznamenal.