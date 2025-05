Slovenská futbalová liga prichádza o veľké meno. Kopačky vešia na klinec jedna z najvýraznejších postáv - FOTO

Slovenský futbalový klub MFK Ružomberok oznámil prostredníctvom svojej oficiálnej stránky, že jeho dlhoročná opora Ján Maslo sa rozhodol ukončil profesionálnu kariéru. Tridsaťdeväťročný stopér končí s bilanciou 367 zápasov a 32 gólov.

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem

Takmer celá kariéra v „oranžovom“ drese

Rodák z Dolného Kubína, začínal s futbalom v Dlhej nad Oravou. V roku 2001 ako mládežník prestúpil do MFK Ružomberok, kde sa postupne prepracoval až do A-tímu. Hoci v majstrovskej sezóne 2005/06 ešte do ligových zápasov nezasiahol, stal sa pevnou súčasťou mužstva v nasledujúcich rokoch. S výnimkou trojročného zahraničného pôsobenia medzi rokmi 2011 – 2014, keď obliekal dres ukrajinského FK Volyň Luck a kazašského FC Šachťor Karaganda, odohral celú profesionálnu kariéru pod Čebraťom.

Dôrazný smerom dozadu, užitočný v ofenzíve

Bývalý slovenský mládežnícky reprezentant bol dlhé roky oporou ružomberskej defenzívy a v mnohých sezónach nosil na rukáve kapitánsku pásku. Vynikal spoľahlivosťou v obrane, no často pomohol aj ofenzívne – gólovou hlavičkou či presnou strelou zo štandardky. Po návrate zo zahraničia prispel k viacerým úspechom klubu. Dvakrát si vybojoval bronzové medaily, raz striebornú a v minulej sezóne bol súčasťou tímu, ktorý po 18 rokoch opäť získal Slovenský pohár.

Fanúšikovia MFK Ružomberok. Foto: ilustračné, SITA/Viktor Zamborský

Na medzinárodnej scéne reprezentoval Ružomberok v európskych pohároch. V roku 2017 strelil rozhodujúci gól v domácom zápase proti Vojvodine Nový Sad, ktorý zabezpečil postup do ďalšieho predkola Európskej ligy UEFA. O niečo neskôr bol len centimetre od historického gólu proti Evertonu, pričom jeho strela v 3.predkole trafila brvno.

Klub verí v ďalšiu spoluprácu

„Jánovi Maslovi úprimne ďakujeme za roky vernosti, nasadenia a výnimočnej kariéry v oranžovom drese. V najbližších dňoch s ním budeme rokovať o možnostiach ďalšej spolupráce, o ktorú máme veľký záujem,“ stojí v stanovisku ružomberského klubu.