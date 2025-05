Slovan Bratislava poprel, že predáva veľký talent slovenského futbalu do Tottenhamu Hotspur

Talentovaný slovenský futbalista Maxim Mateáš neprestupuje z tímu ŠK Slovan Bratislava do anglického klubu Tottenham Hotspur. Ako uviedol klub z Tehelného poľa, informácie v médiách o chystanom transfere do iného klubu sa nezakladajú na pravde.

„Môžem vyvrátiť, že by sme s Tottenhamom či iným klubom boli v rokovaniach o prestupe Maxima Mateáša, resp. že by sme obdržali oficiálnu ponuku. S Maximom máme podpísanú profesionálnu zmluvu a vnímame ho ako náš veľký talent smerom do budúcna,“ vyhlásil na klubovom webe generálny riaditeľ „belasých“ Ivan Kmotrík ml.

🚨 Špekulácia: 17-ročný talent Maxim Mateaš 🇸🇰 má blízko k prestupu zo Slovanu 🔵⚪️ do Tottenhamu Hotspur 🐓!

🔥 Veľký krok pre slovenský futbal ⚽️ pic.twitter.com/jzbcLOzKWZ — Slovan News (@cackenzi) May 13, 2025

Maxim Mateáš v pondelok oslávil ešte len 17. narodeniny. Rodák z Prešova je od začiatku aktuálnej sezóny 2024/2025 súčasťou A-mužstva, kde si už pripísal prvé súťažné štarty. Slovan minulý rok podpísal s týmto stredopoliarom jeho prvý profesionálny kontrakt v kariére.