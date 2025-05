Kouč Weiss bilancoval sezónu Slovana. Prezradil, čo vníma ako najväčšie pozitívum

Vladimíra Weissa staršieho, trénera slovenského futbalového šampióna ŠK Slovan Bratislava, teší narastajúci divácky záujem o zápasy jeho tímu. Skúsený lodivod o tom hovoril po poslednom súťažnom zápase v sezóne 2024/2025, v ktorom „belasí“ zdolali súpera z Košíc 1:0.

„Naším najväčším víťazstvom sú ľudia. Na Slovan za posledné roky nikdy nechodilo toľkoto ľudí, pritiahli sme rodiny s deťmi, fanúšikovia fantasticky fandia, aj dnes boli skvelí. Oni sú jedným z momentov nášho úspechu,“ povedal Weiss pre klubový web.

Kucka nie je nahraditeľný

Sobotňajší duel proti Košiciam bol zároveň rozlúčkou s profesionálnym futbalom v podaní jedného z najlepších slovenských futbalistov ostatných dvoch dekád Juraja Kucku. Tridsaťosemročný stredopoliar na začiatku mája oznámil svoj odchod do futbalového dôchodku.

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem

„Je to významný hráč aj v rámci mojej trénerskej kariéry, vždy odovzdal maximum. Je to jeden z hráčov, ktorého som doslova miloval, vždy to oddrel, ukázal obrovskú kvalitu. Existuje fráza, že každý je nahraditeľný, no u mňa to tak nie je. Takéhoto hráča v kabíne či na ihrisku jednoducho nenahradíte,“ poznamenal kouč Weiss, ktorý „Kuca“ viedol aj v desiatkach duelov v reprezentačnom drese.

Radosť z ofenzívnej produktivity

Slovanisti zakončili úspešnú sezónu ovenčenú ziskom siedmeho ligovému titulu v rade a účasťou v skupinovej fáze Ligy majstrov najtesnejšou výhrou nad Košicami. Postaral sa o to Dávid Strelec, ktorý zaznamenal svoj 20. gól v ligovej sezóne. Vyrovnal tak nástrel klubového spoluhráča Tigrana Barseghajana, čo znamená delenú pozíciu v tabuľke ligových kanonierov.

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem

„Hráčom som na príprave povedal, že by som bol najradšej, ak by Tigran Barseghjan a David Strelec skončili v poradí kanonierov narovnako, čo sa aj stalo. Mali sme fantastický útok, keď útočná trojica aj s Robom Makom dala dokopy 50 gólov, čo je niečo nevídané v rámci celej Európy. Nech sa hráči tešia a oslávia to, odviedli kus dobrej práce,“ uzavrel Vladimír Weiss.