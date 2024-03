V eurovoľbách bude kandidovať 24 strán a jedna koalícia, o mandát v Bruseli bude zápoliť viac než 300 kandidujúcich

Kandidátku pre voľby do Európskeho parlamentu (EP) podalo 25 politických subjektov. Ide o 24 politických strán a jednu koalíciu. Ako informovalo Ministerstvo vnútra (MV) SR, o mandát v Bruseli bude zápoliť 324 kandidujúcich. Termín pre podávanie kandidátnych listín uplynul v nedeľu 10. marca o polnoci.

Prebieha skúmanie kandidátnych listín

„Štátna komisia pre voľby a kontrolu financovania politických strán preskúma predložené kandidátne listiny najneskôr do 20. marca a najneskôr do 30. marca zaregistruje kandidátne listiny, ktoré sú v súlade so zákonom o podmienkach výkonu volebného práva,“ informuje ďalej rezort vnútra. Po zaregistrovaní bude štátna volebná komisia určovať žrebom číslo, ktorým bude označená kandidátna listina politického subjektu.

„Registrácia kandidátnych listín je podmienkou vytlačenia hlasovacích lístkov,“ dopĺňa MV SR.

Výber 15 poslancov

Ôsmeho júna tohto roka si voličstvo bude vyberať 15 poslancov, ktorí budú Slovensko zastupovať v EP najbližších päť rokov. Kandidátnu listinu podali subjekty Alternatíva pre Slovensko, Demokrati, Hlas – sociálna demokracia, Komunistická strana Slovenska, Kotlebovci – Ľudová strana Naše Slovensko, Kresťanská únia, Kresťanskodemokratické hnutie, Magyar Szövetség – Maďarská aliancia, MySlovensko, Pirátska strana – Slovensko, hnutie Progresívne Slovensko, hnutie Republika, SDKÚ-DS – Slovenská demokratická a kresťanská únia – Demokratická strana, Sloboda a Solidarita, Slovenská ľudová strana Andreja Hlinku, Slovenská národná strana, Slovenský patriot, Smer – sociálna demokracia, Socialisti.sk, Spájame Občanov Slovenska – SOSK, Spoločne občania Slovenska, Srdce vlastenci a dôchodcovia – Slovenská národná jednota, Volt Slovensko, a napokon Zdravý rozum. V koalícii kandidujú hnutie Slovensko so stranou Za ľudí.