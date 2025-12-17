Mladý futbalista sa vracal zo zápasu. Domov nedošiel po tragickej dopravnej nehode

Len 21-ročný futbalista Ethan McLeod zahynul pri dopravnej nehode na diaľnici M1, keď sa v utorok 16. decembra vracal zo zápasu. Nastúpil tam ako striedajúci hráč. Nehoda sa stala okolo 22:40 h neďaleko Northamptonu, keď jeho biely Mercedes narazil do zvodidiel.
Jeho klub Macclesfield FC opísal útočníka ako „nesmierne talentovaného“ a „rešpektovaného člena“ svojho tímu. „Správa o Ethanovej smrti zasiahla celý náš klub a žiadne slová nedokážu vyjadriť obrovský smútok a stratu, ktorú teraz cítime.“
Ako mladík strávil McLeod desať rokov v akadémii Wolverhamptonu Wanderers. Bol známy svojou rýchlosťou. Do Macclesfieldu prišiel v júli po úspešnej skúške.
Za celok odohral päť zápasov, 10. decembra strelil druhý gól za klub, ktorý vyzdvihol aj jeho „jedinečný úsmev“ a vyjadril sústrasť rodine a priateľom hráča.
„Hlboké duševné jazvy, ktoré zanechalo Ethanovo úmrtie, sa nepochybne nikdy nezacelia, ale jedno je isté, a to, že Ethanovo dedičstvo nikdy nezmizne, bez ohľadu na to, koľko času v budúcnosti uplynie,“ dodal klub.
Ďalší ligový zápas Macclesfieldu je naplánovaný na sobotu 20. decembra, hoci klub zatiaľ neoznámil, či sa zápas uskutoční.