V Dunaji našli telo muža, polícia udalosť preveruje

Podľa polície išlo o muža doposiaľ neznámej totožnosti.
V Dunaji v piatok ráno našli telo muža, udalosť preverujú. Ako informuje bratislavský policajný hovorca Michal Szeiff, oznámenie o náleze tela bez známok života vo vodnom toku v blízkosti Dvořákovho nábrežia v Bratislave prijali krátko pred 7:00. Podľa polície išlo o muža doposiaľ neznámej totožnosti. Na miesto bol privolaný obhliadajúci lekár.

