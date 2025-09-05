V Dunaji v piatok ráno našli telo muža, udalosť preverujú. Ako informuje bratislavský policajný hovorca Michal Szeiff, oznámenie o náleze tela bez známok života vo vodnom toku v blízkosti Dvořákovho nábrežia v Bratislave prijali krátko pred 7:00. Podľa polície išlo o muža doposiaľ neznámej totožnosti. Na miesto bol privolaný obhliadajúci lekár.
V Dunaji našli telo muža, polícia udalosť preveruje
