Žena napadla 17-ročného chlapca ostrým predmetom, obaja boli pod vplyvom alkoholu

Polícia podozrivú ženu vypátrala a zadržala.
V obci Boťany (okres Trebišov) napadli mladíka ostrým predmetom, polícia podozrivú ženu zadržala. Ako na sociálnej sieti informovalo Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Košiciach, oznámenie o napadnutí 17-ročného mládenca prijala polícia na linke 158 v stredu 3. septembra.

Zraneného mladíka si po príchode na miesto prevzala posádka RZP. Napadnutiu predchádzala hádka medzi poškodeným a 41-ročnou ženou, ktorá ho mala pichnúť ostrým predmetom do oblasti hrudníka a z miesta ušla,“ informuje polícia.

Doplnila, že ženu krátko po skutku vypátrali a predviedli na oddelenie. Nebola schopná podrobiť sa dychovej skúške, bola totiž pod značným vplyvom alkoholu aj iných omamných látok. Napadnutý mládenec nafúkal 1,63 promile.

Podľa predbežnej lekárskej správy utrpel zranenia s dobou liečenia viac ako 42 dní, pričom útok smeroval na životne dôležitý orgán – pľúca. Vec si prevzal vyšetrovateľ odboru Kriminálnej polície KR PZ v Košiciach, ktorý začal trestné stíhanie pre podozrenie zo spáchania obzvlášť závažného zločinu vraždy v štádiu pokusu,“ doplnili policajti. Podozrivú ženu obmedzili na osobnej slobode a procesné úkony pokračujú. Ďalšie informácie polícia poskytne, keď to dovolí priebeh vyšetrovania dovolí.

