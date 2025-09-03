V prípade vraždy v Matiašovciach je obvinený 60-ročný muž

V prípade šesťdesiatročného muža, ktorý v Matiašovciach v okrese Kežmarok v nedeľu 31. augusta predpoludním zavraždil svoju matku, už padlo obvinenie. Vyšetrovateľ Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Prešove mu vzniesol obvinenie za obzvlášť závažný zločin vraždy. Informovala o tom v stredu na sociálnej sieti polícia. Tragédia sa stala v jednom z rodinných domov.
„Na základe získanej dôkaznej situácie krajský vyšetrovateľ vzniesol obvinenie. Bolo preukázané, že obvinený muž fyzicky zaútočil na 83-ročnú ženu, ktorá mnohopočetným závažným zraneniam na mieste podľahla,“ uviedla polícia.
Muž je umiestnený v cele policajného zaistenia, kde s ním vykonávajú potrebné procesné úkony. Na obvineného bol spracovaný podnet na podanie návrhu na jeho väzobné stíhanie. Ak sa obvinenému mužovi preukáže vina, hrozí mu trest odňatia slobody na 25 rokov až doživotie, keďže skutok bol spáchaný na chránenej osobe.