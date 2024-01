V Charkove otvoria prvú podzemnú školu, výstavba prebieha podľa plánu aj napriek bombardovaniu a mrazom (video)

V marci sa začne vyučovanie v prvej podzemnej škole v meste Charkov na severovýchode Ukrajiny, uviedol to tamojší primátor Ihor Terechov.

Dodal, že stavba prebieha podľa plánu napriek ruskému bombardovaniu mesta, mrazu a zlému počasiu. Informuje o tom spravodajský web Ukrajinská pravda.

„Všetky betónové konštrukcie sú dnes namontované, preto sa teraz zameriavame na vodné a tepelné izolácie, kanalizáciu, vodovody a ventiláciu,“ povedal Terechov.

