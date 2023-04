V centre francúzskeho Marseille sa zrútila budova, jej kolaps sprevádzala explózia (video)

V centre francúzskeho prístavného mesta Marseille sa v noci na nedeľu zrútila obytná budova, pričom v jej troskách vypukol požiar. Kolaps budovy sprevádzala explózia.

Starosta mesta Benoit Payan povedal, že pravdepodobnou príčinou zrútenia sa budovy bol výbuch, ale zdôraznil, že dôvod určí až vyšetrovanie. Viac ako šesť hodín po kolapse päťposchodového domu nebolo známe, či niekto prišiel o život.

🔴 Au moins un immeuble s’est effondré cette nuit à #Marseille au 17, rue Tivoli, emportant partiellement dans sa chute les numéros 15 et 19 de cette même rue du 5e arrondissement https://t.co/l7ak6z70Kp pic.twitter.com/QDKiQHZTSn — La Provence (@laprovence) April 9, 2023

„Snažíme sa uhasiť oheň a zároveň chrániť životy ľudí, ktorí by prípadne mohli byť uväznení pod troskami,“ uviedol veliteľ hasičskej brigády v meste Marseille Lionel Mathieu. Intenzívne teplo znemožňuje poslať do trosiek pátracie tímy so psami, dodal. Uhasiť požiar sa snaží viac ako sto hasičov.