V Bratislave otvorili unikátnu výstavu, ponúka diela autistických umelcov (FOTO)

V Bratislave pri príležitosti Svetového dňa autizmu, ktorý je každoročne 2. apríla, otvorili predajnú výstavu s dielami autistických umelcov. Organizátormi výstavy sú Autistické centrum Andreas v spolupráci s občianskym združením Krajina bez bariér a Institut français de Slovaquie – Francúzsky inštitút na Slovensku.

„Ak chceme autizmu porozumieť, musíme ho vnímať v jeho zložitosti, pestrosti, jedinečnosti ako aj premenlivosti. A presne takéto sú vystavené diela, ktoré si môžete v prípade záujmu aj zakúpiť,“ priblížili organizátori výstavy. Financie získané z predaja poputujú autorom a centru Andreas na realizáciu arteterapie.

Autistické centrum Andreas

Autistické centrum Andreas vzniklo v roku 2001 ako prvá organizácia svojho druhu a poskytuje široké spektrum služieb autistom a ich rodinám. „Robíme od diagnostiky cez ranné včasné terapie detí, až po voľnočasové aktivity, akou je napríklad aj táto výstava,“ priblížila pre agentúru SITA štatutárka organizácie Kateřina Nakládalová.

Diela autistických umelcov vystavené v Galérii Francúzskeho inštitútu vznikli pri arteterapii. „Táto veľmi pomáha dospelým ľudom v tom, že sa pri nej môžu uvoľniť a vyjadriť, keďže majú problém s bežnou komunikáciou.Tak ako je farebné celé široké spektum autizmu, sú farebné aj tieto obrazy,“ poznamenala.

Zároveň vyjadrila vďačnosť Francúzskemu inštitútu na Slovensku, ktorý umožnil výstavu realizovať, čo je pre autistických umelcov veľká pocta. „Táto výstava je predajná a bude trvať do 10. mája. Pozývame verejnosť, vstup je voľný a budeme radi ak nám napíšu aj do návštevnej knihy ako sa im páčila,“ doplnila Nakládalová.

Pod záštitou francúzskeho veľvyslanca

Podujatie sa koná pod záštitou J.E. Nicolasa Surana, veľvyslanca Francúzska na Slovensku. „Pre nás ako krajinu je z hľadiska zahraničnej politiky veľmi dôležité to, aby sme podporovali diverzitu a inklúziu. Vo Francúzsku je téma autizmu už niekoľko rokov veľmi dôležitá, aj preto bolo prijatých niekoľko opatrení na to, aby sa autizmus zachytil, diagnostikoval a aby boli títo ľudia sprevádzaní,“ uviedol francúzsky veľvyslanec pre agentúru SITA.

Ako dodal, nielen autisti, ale všeobecne ľudia so zdravotným znevýhodnením majú čo priniesť do našej spoočnosti. „A toto sme chceli ukázať, že aj autisti môžu byť umelci a môžu byť prínosom pre celú spoločnosť. A musím sa priznať, že aj mňa osobne sa táto otázka dotýka, preto rozumiem tejto problematike,“ dodal veľvyslanec.

Svet očami autistov

„Na tejto výstave máme diela siedmich mladých umelcov s autizmom. Chceli sme takto pri príležitosti Svetového dňa autizmu predstaviť verejnosti mladých ľudí s autizmom, ich talent a taktiež aby mali možnosť sa pozrieť na svet očami autistov,“ priblížila pre agentúru SITA Jana Žitňanská z OZ Krajina bez bariér.

Ako dodala, sú to krásne diela, ktoré by mnohí z nás nedokázali namaľovať. Veľkú poklonu vyjadrila tiež rodičom autistov a všetkým pedagógom, ktorí im pomáhaj sa zdokonalovať. „Pre mnohých je to spôsob ako komunikovať, pretože niektorí vôbec nerozprávajú a práve cez obrazy sa dokážu vyjadriť,“ dodala Žitňanská.

Sedem mladých autorov s autizmom

Autori vystavených obrazov sú Marek Golema, Dušan Hajdin, Michal Kováč, Silvia Széherová, David Šulc, Edin Trnačevič a Lukáš Vosátko.

Marek je mladý talentovaný muž s autizmom, ktorý žije so svojimi rodičmi v Banskej Bystrici. Navštevoval špeciálnu základnú školu a praktickú školu pre deti s autizmom. Je žiakom na ZUŠ Jána Cikkera v Banskej Bystrici, kde sa v rámci hodín pre dospelých dlhodobo venuje výtvarnému umeniu. Väčšina jeho diel pochádza z tohto obdobia.

„Maľovaniu sa venujem dlho, bolo to niekedy ťažké, ale zvádol som to,“ povedal Marek pre agentúru SITA. „Najradšej maľujem zvieratá, ale aj postavy a budovy,“ doplnil talentovaný umelec. Okrem maľovania sa venuje plávaniu a behu a na špeciálnych olympiádach získal niekoľko medailí. Svoje obrazy vystavoval aj vo Francúzsku.