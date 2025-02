Majster Európy Cucurella o autistickom synovi: „Musel som sa naučiť mu rozumieť“ - FOTO

Španielsky futbalista Marc Cucurella a jeho rodina museli prekonať nečakané prekážky po tom, ako jeho synovi Mateovi diagnostikovali autizmus. V domácnosti, v ktorej spolu s manželkou Claudiou vychovávajú ďalšie dve deti Ria a Claudiu, sa museli prispôsobiť realite výchovy dieťaťa so špeciálnymi potrebami.

Cucurella podľa webu goal.com priznal, že kým sa doma naučili fungovať s takouto situáciou, bolo to veľmi náročné. Vraví, že počas jeho pôsobenia v anglickom Brightone, keď bol jeho syn Mateo ešte malý, lekári nedokázali stanoviť definitívnu diagnózu.

Nikto vás nenaučí byť rodičom

„V Brightone bol ešte malý. Doktor nám nepovedal, čo má. Bol ešte príliš mladý na to, aby to vedel. Je to ťažké. Nikto vás nenaučí byť rodičom. Vidíte, že autistické dieťa nerozumie veciam ako jeho súrodenci. Musíte sa mu naučiť rozumieť,“ vyhlásil 26-ročný Cucurella, ktorý momentálne pôsobí v inom anglickom klube FC Chelsea.

Majster Európy z vlaňajšieho kontinentálneho šampionátu v Nemecku priznal, že veľakrát s manželkou nevedeli, ako synovi pomôcť. „V bežnej škôlke sa mu nedarilo. Rozčuľoval sa, nebol šťastný. Neprispôsobil sa, celý čas tam plakal. Bol tam dve-tri hodiny a nepáčilo sa mu to, museli sme ísť pre neho. Aj to vás veľmi ovplyvňuje. Nevidíte do toho dobre a neviete, ako mu pomôcť.“

Úspechy prinášajú viac radosti

Podľa Cucurellu sa veci zlepšili až prestupom do Londýna v roku 2022. „Nevedeli sme nájsť spôsob, ako Mateovi pomôcť, až kým sme nenašli inú školu v Londýne. Vtedy sa to veľmi zlepšilo. Pomáhajú nám tam. Rozprávame sa, učíme sa to zvládať a chápať to. Má to však naďalej nevýhody. Všetko je ťažšie. Ale pozitívne je to, že keď niečo dosiahnete, prináša to omnoho viac radosti,“ skonštatoval Marc Cucurella.