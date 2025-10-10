Prezývky pre tenisové hviezdy. Kačica, Kurča, Krava či Kráľovná smaženej ryže. Kto je kto?

Tenisový svet sa tento mesiac sústreďuje v Číne, kde fanúšikovia dávajú svojim obľúbeným hráčom prezývky založené na čínskej transliterácii ich mien, často s vtipnými dvojzmyslami.
Tieto prezývky odrážajú jedinečný spôsob, akým čínski fanúšikovia prejavujú svoju náklonnosť a humor voči tenisovým hviezdam.
Španiel Carlos Alcaraz, aktuálna svetová jednotka, je v Číne prezývaný „Kačica“ kvôli podobnosti jeho úst s tvarom zobáka kačice.
Držiteľ 24 grandslamových titulov Srb Novak Djokovič má zase prezývku „Kurča“ alebo „Te Ťi“, čo v čínštine znamená „horúce kurča“ a zároveň odkazuje na iniciály jeho mena.
Bieloruska Arina Sobolenková, aktuálne líderka rebríčka WTA, má niekoľko prezývok vrátane „Čínska dcéra“, „Tigrica“ a „Kráľovná smaženej ryže“ pre jej lásku k tomuto jedlu.
Poľka Iga Swiateková je známa ako „Hodvábne ponožky“ kvôli zvukovej podobnosti jej mena v mandarínčine. Medzi ďalšie prezývky patria „Lekárnička“ pre Američanku Amandu Anisimovovú, „Kľúčová sestra“ pre Američanku Madison Keys, „Veľmi bohatá“ pre jej krajanku Jessicu Pegulovú a „Premiér“ pre Rusa Daniila Medvedeva, ktorý zdieľa meno s bývalým ruským premiérom.
Nemec Alexander Zverev je pomenovaný podľa princeznej zo známeho televízneho seriálu C‘-wej.
Roger Federer, ktorý už ukončil hráčsku kariéru, je v Číne známy ako „Krava“ pre svoju jemnú povahu a pretože mu boli na švajčiarskom turnaji darované dve kravy – Juliette a Desiree.