Prezývky pre tenisové hviezdy. Kačica, Kurča, Krava či Kráľovná smaženej ryže. Kto je kto?

Čínski fanúšikovia dávajú hráčom vtipné prezývky založené na zvukovej podobnosti ich mien.
Roger Federer
Švajčiarska tenisová legenda Roger Federer. Foto: SITA/AP
Tenisový svet sa tento mesiac sústreďuje v Číne, kde fanúšikovia dávajú svojim obľúbeným hráčom prezývky založené na čínskej transliterácii ich mien, často s vtipnými dvojzmyslami.

Tieto prezývky odrážajú jedinečný spôsob, akým čínski fanúšikovia prejavujú svoju náklonnosť a humor voči tenisovým hviezdam.

Španiel Carlos Alcaraz, aktuálna svetová jednotka, je v Číne prezývaný „Kačica“ kvôli podobnosti jeho úst s tvarom zobáka kačice.

Držiteľ 24 grandslamových titulov Srb Novak Djokovič má zase prezývku „Kurča“ alebo „Te Ťi“, čo v čínštine znamená „horúce kurča“ a zároveň odkazuje na iniciály jeho mena.

Bieloruska Arina Sobolenková, aktuálne líderka rebríčka WTA, má niekoľko prezývok vrátane „Čínska dcéra“, „Tigrica“ a „Kráľovná smaženej ryže“ pre jej lásku k tomuto jedlu.

Poľka Iga Swiateková je známa ako „Hodvábne ponožky“ kvôli zvukovej podobnosti jej mena v mandarínčine. Medzi ďalšie prezývky patria „Lekárnička“ pre Američanku Amandu Anisimovovú, „Kľúčová sestra“ pre Američanku Madison Keys, „Veľmi bohatá“ pre jej krajanku Jessicu Pegulovú a „Premiér“ pre Rusa Daniila Medvedeva, ktorý zdieľa meno s bývalým ruským premiérom.

Nemec Alexander Zverev je pomenovaný podľa princeznej zo známeho televízneho seriálu C‘-wej.

Roger Federer, ktorý už ukončil hráčsku kariéru, je v Číne známy ako „Krava“ pre svoju jemnú povahu a pretože mu boli na švajčiarskom turnaji darované dve kravy – Juliette a Desiree.

