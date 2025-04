Tréner Weiss: Keby Barseghjan trénoval ešte lepšie, tak je megahviezda. Klenot Slovana strelil už 20. gól v lige - VIDEO, FOTO

ŠK Slovan Bratislava remizoval na Tehelnom poli v 5. kole skupiny o titul Niké ligy s DAC Dunajská Streda 2:2.

Zápas sa pre hráčov zo Žitného ostrova vyvíjal priaznivo, keď v 62. minúte viedli už 2:0.

Mohutný záverečný nápor „belasých“ však stačil na konečnú deľbu bodov.

Za DAC sa postupne presadili Karol Blaško a z pokutového kopu Viktor Djukanovič.

Od toho času Slovan všetko stavil na ofenzívu. Vďaka Sharanimu Zuberuovi znížil a v 84. minúte vyrovnal tvrdou strelou Tigran Barseghjan.

Do konca stretnutia mali domáci ešte dve šance na otočenie skóre, ostali však nevyužité.

Ukázali chcenie

„Zhruba takýto priebeh som očakával, pretože už na rozcvičke som videl, že nie sme stopercentne koncentrovaní na ťažký zápas. Snažil som sa hráčov zobudiť. V druhom polčase sme mali veľký tlak, tímu slúži ku cti, že to dokázal zvrátiť aspoň na remízu. V závere sme vyžmýkali všetky sily, Kenan Bajrič tam mal ešte v poslednej sekunde čistú šancu, no to by sme chceli asi veľa.

Ako sme mohli na konci vyhrať, mohli sme i prehrať, z tohto pohľadu je teda deľba bodov zaslúžená. S bodom nikdy nemôžeme byť spokojní, no v poslednej polhodine sme ukázali veľké chcenie i to, čoho je tento tím schopný, keď je koncentrovaný. Máme päť kôl do konca a náskok, pri ktorom musíme hrať s rozumom. Som presvedčený, že titul uhráme, aj keď ho matematicky ešte nemáme,“ uviedol po dueli tréner Slovana Vladimír Weiss st. pre klubový web.

Sú sklamaní

Podľa kouča DAC Branislava Fodreka to bol výborný ligový zápas, v ktorom si diváci prišli na svoje.

„Opäť tam boli emócie, padli štyri góly. My sme po takomto priebehu sklamaní. Sedemdesiat minút sme hrali veľmi solídny zápas, viedli sme 2:0. To, že nás potom Slovan dostal pod tlak a nedokázali sme vpredu toľko podržať loptu, je prirodzené. Súper všetko stavil na riziko. Lietalo nám to pred bránou, dve situácie sme neustáli a nakoniec sme remizovali 2:2. Vzhľadom na priebeh duelu odchádzame v tejto chvíli sklamaní,“ priblížil Fodrek.

Ostrostrelec z krídla

Barseghjan strelil už 20. gól v aktuálnom ročníku Niké ligy, čo nazval Weiss st. „obdivuhodným“.

„Mal toho plné zuby, no je to hráč, ktorý sa nestrieda, veril som, že ešte dá gól. Má fenomenálnu ľavačku. Ak by trénoval ešte lepšie, tak je megahviezda, tu vyniká v lige a pomohol v Lige majstrov. V závere bol unavený, ale nechal som ho na ihrisku, pretože vie rozhodovať takéto duely. A dnes rozhodol aspoň o remíze,“ doplnil skúsený kormidelník pre spomínaný web.

V tabuľke sú na čele futbalisti z hlavného mesta Slovenska s 11-bodovým náskokom pred Žilinou, ktorá má ešte dohrávku s Košicami k dobru.

Dunajskej Strede patrí štvrtá pozícia so stratou desiatich bodov na tretí Spartak Trnava.