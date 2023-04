Útoky Smeru-SD sú smiešne, tvrdí Čurilla a odmieta tvrdenie, že vyšetrovatelia pracovali na politickú objednávku

Útoky predstaviteľov strany Smer-SD voči vyšetrovateľom Národnej kriminálnej agentúry považuje jeden z nich, konkrétne Ján Čurilla za smiešne.

Predvolebná kampaň

Uviedol to v utorok pre médiá na Špecializovanom trestnom súde v Pezinku, kde vypovedal v procese so svojím bývalým kolegom Jánom K. Zároveň odmietol, že by vyšetrovatelia pracovali na politickú objednávku.

„Ja pána Kaliňáka, ani Fica, ani Blahu a im podobných som nikdy v živote nestretol, nerozprával som sa s nimi. Takže, keď si na mne a mojich kolegoch založili predvolebnú kampaň – nemyslím si, že je to dobré,“ povedal Čurilla.

Politická objednávka

V prípade zmeny mocenských pomerov v štáte, keby sa k moci dostali dnes stíhané osoby, očakáva vyšetrovateľ postavenie mimo službu. „Zákon im to umožňuje,“ dodal.

Predseda Smeru-SD Robert Fico dlhodobo tvrdí, že vyšetrovatelia NAKA, ktorí vyšetrujú mediálne známe kauzy, plnia politickú objednávku. Ich úlohou je podľa neho kriminalizovať opozíciu.