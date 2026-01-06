Útoky na ženu, ktorá s gráciou prijala proces starnutia, reaguje odborníčka na kyberšikanu namierenú proti Brigitte Macronovej

Parížsky súd v pondelok uznal desať osôb ako vinných z kyberšikany manželky francúzskeho prezidenta, Brigitte Macronovej. Odsúdil ich na tresty rôzneho typu od školenia o kyberšikane až po podmienečné tresty odňatia slobody na niekoľko mesiacov.
Súd poukázal na „obzvlášť ponižujúce, urážlivé a zlomyseľné“ komentáre o údajnej transrodovej identite manželky francúzskeho prezidenta Emmanuela Macrona.
Obvinených bolo osem mužov a dve ženy vo veku od 41 do 65 rokov. Medzi nimi sú úradník, majiteľ galérie, IT špecialista, učiteľ, správca nehnuteľností aj majiteľ firmy. Podľa rozsudku sa nevhodne vyjadrovali o rode a sexualite Brigitte Macronovej a jej 24-ročný vekový rozdiel s manželom prirovnávali k „pedofílii“.
Pred súdom vypovedala aj jej dcéra Tiphaine Auzierová, podľa ktorej poškodili komentáre zdravie a rodinný život prvej dámy. Macronová vyhlásila, že tento proces začala, aby „išla príkladom“ v boji proti obťažovaniu.
Špekulácie o pohlaví Macronovej
Fáma o zmenenej rodovej identite Macronovej sa objavila v roku 2017 po zvolení jej manžela za prezidenta a virálnou sa stala aj v Spojených štátoch.
Súd udeľoval tresty za kyberšikanu francúzskej prvej dámy Brigitte Macronovej
„Prezident Macron, keď prvýkrát nastúpil do svojej funkcie, bol veľmi mladý, pohľadný, vzdelaný, chlapec vychovaný Rothschildovcami, prešiel si aj rôznymi ministerstvami, kým sa stal prezidentom. Bol to neoliberalista, ktorý podporoval tie najvyššie vrstvy a aj mu vyčítali nepochopenie pre tie nižšie vrstvy. Pozícia jeho manželky, ktorá bola kedysi jeho učiteľka a bola o hodne staršia, toto bola tá inakosť, ktorú francúzska verejnosť – dosť konzervatívna, nedokázala prijať,“ hovorí v úvode odborníčka na protokol a dejiny diplomacie Mária Holubová s tým, že Macron bol aj napriek tomu úspešný vo Francúzsku.
Keď nevyšlo to, že Macronová je staršia, prišla druhá vlna šikany. Hejteri začali šíriť informácie, že prvá dáma Francúzska nie je žena, a že vyzerá ako chlap. „Madame Macron (obdivujem jej štýl obliekania, ktorý je klasický konzervatívny a typický francúzsky ako aj jej nádherne upravené vlasy), je extrémne štíhla a má už svoj vek, a ten vek na nej vidieť, pretože Francúzky nie sú také preplastikované ako napríklad Američanky,“ vysvetľovala Holubová s tým, že sme sa posunuli do 21. storočia, ktoré by nám malo signalizovať, že takúto inakosť treba prijať a rešpektovať.
Konšpiráciám čelila aj Michelle Obama
Macronová nie je jediná prvá dáma, ktorá musela čeliť obvineniam, že bola kedysi mužom. Podobné konšpirácie sa šírili aj o manželke bývalého amerického prezidenta Baracka Obamu – Michelle.
„Barack Obama bol prvý Afroameričan vo funkcii amerického prezidenta. Michelle Obamová je urastená, vysoká, razantná pani. Hovorilo sa o nej, že je tá, ktorá pohybovala svojím manželom a pohybovala s ním až tak, že sa stal prezidentom Spojených štátov, teda najmocnejším mužom na svete,“ pripomenula Holubová.
Podľa slov odborníčky kauza mužatky vznikla v čase, keď stylisti nevedeli pre Obamovú nájsť vhodný štýl obliekania. „Mala stylistku, ktorá z nej chcela urobiť druhú Jackie Kennedyovú, no to jednoducho nejde,“ poznamenala v tejto súvislosti protokolistka.
Ako ďalej vysvetlila, Jackie Kennedyová mala toho času stylistov, ktorí vedeli podčiarknuť to, čo bolo na nej krásne a potlačiť to, čo bolo menej krásne. „Lenže stylistky aplikovali štýl dress codu Kennedyovej na Michelle Obamovú, čo dopadlo katastrofálne,“ skonštatovala Holubová s tým, že daná stylistka bola aj hneď prepustená, lebo štýl obliekania, ktorú naordinovala prvej dáme, Obamovej absolútne nesvedčil.
Hejtom sú vystavené aj slovenské političky
Ženy političky ako aj manželky štátnikov sú veľmi často terčom útokov pre ich vzhľad a to aj vtedy, ak sa snažia pri obliekaní dodržať protokol. „Spomeňte si na našu prezidentku Zuzanu Čaputovú, ktorá bola vždy comme il faut upravená a aj tak čelila tomu nátlaku. Ženy, to majú možno aj stokrát ťažšie ako muži. Vždy sú vystavené viac tomu ataku,“ skonštatovala odborníčka.
„Zoberte si akému strašnému ataku sú vystavené v komentároch taká Iveta Radičová alebo Magda Vášaryová,“ pokračovala ďalej Holubová s tým, že ak tieto političky niekde vystúpia, tak komentáre na sociálnych sieťach sú samí hejt o tom, aby už išli do dôchodku, nech idú štrikovať, starať sa o vnúčatá, alebo nech ich zavrú do ústavu.
Odborníčka v tejto súvislosti pripomenula nedávne vystúpenie Ivety Radičovej na opozičnom proteste v čiernej koženej bunde, na čo hejteri reagovali slovami, že Mick Jagger je pri Bratislave. „Alebo si zoberte útoky na kráľovnú Kamilu, ktorá z gráciou prijala proces starnutia, nepomáha si ničím a starne prirodzene, a tie hejty a ataky sú príšerné,“ pokračovala ďalej Holubová.
Ukotvenosť a nadhľad
Na záver sme sa pýtali, ako sa majú ženy stavať k takýmto situáciám, keď sú vystavené lynču a ataku pre ich vzhľad či obliekanie len preto, že sú to známe političky alebo manželky prezidentov.
„Môžu sa zachovať tak, s akou noblesou sa zachovala manželka Charlesa de Gaullea, ktorá sa držala v úzadí, bola nad vecou, mala nadhľad, nekomentovala veci a nedrala sa do popredia a jednoducho s noblesou ignorovala akýkoľvek atak na pozíciu prezidenta,“ reagovala Holubová. Ďalšia bola napríklad Bernadette Chirac, manželka niekdajšieho francúzskeho prezidenta Jacquesa Chiraca, o ktorej bol nakrútený aj film, a ktorá všetkým ukázala aká ťažká je pozícia manželky známeho politika.
„Doporučovala by som nadhľad a noblesu. Sme v 21. storočí, kedy fungujú sociálne siete a médiá, to je lavína, ktorá sa už nezastaví. Treba pracovať na duševnom zdraví, mať ukotvenosť, duševný pokoj a nadhľad,“ uzavrela Holubová s tým, že osobne by nedoporučovala ísť do súdnych sporov.