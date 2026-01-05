Súd udeľoval tresty za kyberšikanu francúzskej prvej dámy Brigitte Macronovej

Odsúdení si odniesli podmienečné tresty a musia absolvovať školenie o kyberšikane.
Vo Francúzsku odsúdili v pondelok desať ľudí obžalovaných z kyberšikany manželky francúzskeho prezidenta Brigitte Macronovej, ktorej sa dopustili tým, že o nej šírili nepravdivé informácie súvisiace s jej rodovou príslušnosťou a vekovým rozdielom medzi ňou a jej manželom Emmanuelom Macronom.

Vzťah medzi 48-ročným Macronom a 72-ročnou Brigitte, ktorí sa zoznámili v čase, keď pôsobila ako učiteľka herectva na strednej škole, ktorú súčasný šéf Elyzejského paláca navštevoval, je predmetom intenzívneho záujmu od jeho nástupu do prezidentského úradu v roku 2017.

Mierne tresty

Ôsmim obžalovaným udelil súd podmienečné tresty odňatia slobody v trvaní štyroch až ôsmich mesiacov odňatia slobody, zatiaľ čo deviaty muž dostal za pohŕdanie súdom šesťmesačný nepodmienečný trest. Desiaty obžalovaný je podľa parížskeho súdu povinný absolvovať kurz zameraný na boj proti nenávistným prejavom na internete, čo platí aj pre ostatných previnilcov.

Úmyselne ubližovali

Predsedajúci sudca Thierry Donard označil tvrdenia o „údajnej pedofílii“ francúzskej prvej dámy za „zlomyseľné, ponižujúce a urážlivé“, pričom dodal, že obžalovaní dostali tresty za „úmyselné ubližovanie navrhovateľke“.

V posledných rokoch sa skúmanie vzťahu prvého páru Francúzska rozšírilo až na rozsiahle publikovanie nepravdivých informácií, ktoré sa manželia rozhodli riešiť súdnou cestou. Brigitte Macronová sa osobne pojednávaní nezúčastnila, ale po podaní žaloby vyšetrovateľom povedala, že tvrdenie, že je transrodová žena, sa jej samej a jej blízkych „nesmierne dotklo“.

