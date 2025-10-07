Brutálny útok v Nemecku: Novozvolenú primátorku mesta Herdecke pobodali neďaleko jej domu

Podľa nemeckého denníka Bild našiel Stalzerovú v byte vážne zranenú, s bodnými ranami do brucha a chrbta, jej 15-ročný adoptívny syn.
Policajti v meste Herdecke stoja na ulici pri bytovom dome, kde našli dobodanú primátorku mesta. Foto: SITA/AP
Novozvolená primátorka nemeckého mesta Herdecke, ktoré leží na západe krajiny, utrpela v utorok vážne zranenia po útoku nožom. Útok na 57-ročnú Iris Stalzerovú sa stal krátko popoludní neďaleko jej domu, informovala verejnoprávna stanica WDR.

Podrobnosti o útoku ani o jeho možnom motíve zatiaľ nie sú známe, keďže miestna polícia nereagovala na telefonáty agentúry AFP a nevydala ani žiadne vyhlásenie. Podľa nemeckého denníka Bild našiel Stalzerovú v byte vážne zranenú, s bodnými ranami do brucha a chrbta, jej 15-ročný adoptívny syn.

Chlapec polícii povedal, ako jeho matku na ulici napadla skupina mužov. Polícia ho potom odviedla na výsluch, informoval Bild.

Nemecký kancelár Friedrich Merz označil útok za „ohavný čin“. „Obávame sa o jej život,“ napísal na mikroblogovacej sieti X Merz a vyzval, aby bol zločin aj jeho pozadie „rýchlo a dôkladne objasnené“.

