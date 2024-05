Útok na premiéra Fica bol politický motivovaný, povedal minister vnútra Šutaj Eštok (video)

Útok na predsedu vlády Roberta Fica bol politicky motivovaný a útočník sa preň rozhodol krátko po prezidentských voľbách.

Na stredajšom brífingu to povedal minister vnútra Matúš Šutaj Eštok s tým, že to vyplýva z prvotných výpovedí Juraja C., a tiež z operatívnych informácii. Ako ďalej minister uviedol, útočník na premiéra vystreli päťkrát.

„Orgány činné v trestnom konaní urobili všetko pre to, aby sme zabezpečili ochranu ústavných činiteľov,“ povedal minister s tým, že v najbližších dňoch bude posilnená ochrana všetkých ústavných činiteľov, ako aj koaličných a opozičných politikov a médií.

„Budeme robiť všetko pre to, aby sme bezpečnosť ústavných činiteľov aj politikov ochránili,“ povedal Šutaj Eštok. Zároveň vyzval verejnosť a občanov, aby prestali šíriť nenávisť, ktorej dôsledkom bol útok na Fica.

„Orgány činné v trestnom konaní budú konať a ani jeden z tých skutkov, ktoré navádzajú a schvaľujú tento nenávistný čin, neostane nepotrestaný,“ vyhlásil minister vnútra.